Λίγες ώρες μετά την κηδεία και το τελευταίο «αντίο» στον αδερφό της, Γιώργο Μαζωνάκη, η αδερφή του, Μαρία, έκανε μια σύντομη δήλωση για την πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.
«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας»
Όπως τόνισε η αδερφή του, «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Είχανε τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν».
Η Μαρία Μαζωνάκη δεν είχε ιδέα για τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι που έμελλε να καταλήξει ο αδερφός της στο ιατρείο τους και, ερωτηθείσα για την πορεία της υπόθεσης, τόνισε ότι «Παρακολουθώ την υπόθεση και τις εξελίξεις, και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν».
Επίσης, σε φορτισμένη συναισθηματική κατάσταση ζήτησε από το κοινό που τόσο αγάπησε τον αδερφό της «να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dlfz4fsqpzbd?integrationId=40599y14juihe6ly}