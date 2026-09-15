Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη «έσπασε» τη σιωπή της λίγες ώρες μετά την κηδεία, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στον κόσμο που αγάπησε τον καλλιτέχνη.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία και το τελευταίο «αντίο» στον αδερφό της, Γιώργο Μαζωνάκη, η αδερφή του, Μαρία, έκανε μια σύντομη δήλωση για την πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας»

Όπως τόνισε η αδερφή του, «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Είχανε τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν».

Η Μαρία Μαζωνάκη δεν είχε ιδέα για τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι που έμελλε να καταλήξει ο αδερφός της στο ιατρείο τους και, ερωτηθείσα για την πορεία της υπόθεσης, τόνισε ότι «Παρακολουθώ την υπόθεση και τις εξελίξεις, και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν».

Επίσης, σε φορτισμένη συναισθηματική κατάσταση ζήτησε από το κοινό που τόσο αγάπησε τον αδερφό της «να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα».

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