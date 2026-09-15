«Ο Νίκος Ανδρουλάκης και εμφανίστηκε και είναι έτοιμος για Πρωθυπουργός της χώρας με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όπως άλλωστε αυτό αποτυπώθηκε στη ΔΕΘ», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε την κυβερνητική προσέγγιση σχετικά με το επίδομα δύο μηνών που πρότεινε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας τη διαφορετική θέση του ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έχει ταυτιστεί με το κοινωνικό κράτος και ουδέποτε κατέθεσε πρόταση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αυτή είναι μια ψευδολογία», είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει λόγο για επίδομα εργασίας με σκοπό να δώσει κίνητρα.

«Δεν είναι διαζευκτική η επιδότηση ανεργίας με την εργασία. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Ξέρετε, ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός Εκπρόσωπος και δεν είναι άπειρος. Είναι 3,5 χρόνια σε μια νευραλγική θέση και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει κατά την προεκλογική περίοδο ο κ. Μαρινάκης και λέει όσα προαναφέραμε και ακολουθεί ο κ. Β. Οικονόμου και ο κ. Β. Σπανάκης που ανέφερε ότι όσα είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι αυτά που ζητάει η αγορά και ο κ. Βορίδης που έκανε λόγο για ανάγκη εξορθολογισμού των επιδομάτων.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση φέρεται να λέει σε έναν εργαζόμενο σήμερα να μην διεκδικήσει δικαιώματα αν είναι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας διότι αν απολυθεί θα καλύπτεται από το κράτος μόνο για δύο μήνες».

«Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η καταβολή του επιδόματος ανεργίας για δύο μήνες. Σε καμία. Είναι σε όλες από πέντε ή έξι μήνες και πάνω. Μόνο στην Ουγγαρία είναι τρεις μήνες. Γι’ αυτό είπα ότι αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και η Θάτσερ να το άκουγε θα το έβρισκε πολύ προχωρημένο. Εδώ έχουμε μια αντικοινωνική ατζέντα. Γνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση έχει νεοφιλελεύθερες απόψεις αλλά δεν γνωρίζαμε ότι είναι τόσο γενικευμένες και τόσο κοντά στον Πρωθυπουργό»

Για τον Ηλία Κασιδιάρη

Αναφερόμενος στην πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να επανέλθει στην πολιτική ζωή, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε: «Αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει ο Άρειος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κριθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία ούτε να είναι τυπική ηγεσία ενός κόμματος. Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται. Εδώ δεν τίθεται ζήτημα για το αν υπάρχουν ή ποιες είναι οι πεποιθήσεις. Εδώ έχουμε ιδέες που γίνονται βία.

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Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μία εκπεφρασμένη, στην ουσία, βούληση κατάλυσης του πολιτεύματος με τη βία. Η άποψή μας είναι πάρα πολύ καθαρή. Είμαστε ένα κόμμα, το οποίο χωρίς αστερίσκους, από το 2014 είχε μια πολύ καθαρή θέση ότι πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί», ξεκαθάρισε ο κ. Τσουκαλάς.

Θάνατος Μαζωνάκη

Στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και της συζήτησης που έχει ανοίξει για τον έλεγχο στις ιδιωτικές δομές υγείας μετά την κατάργηση των Ράμπο Υγείας στον νόμο του επιτελικού κράτους.

«Άκουσα τον κ. Γεωργιάδη το πρωί να λέει - με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - ότι δεν είναι αντίθετος στο να έχουμε ανασυγκρότηση και επανίδρυση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, του παλιού ΣΕΥΠ», σημείωσε και έσπευσε να υπενθυμίσει ότι «η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που κατήργησε του λεγόμενους “Ράμπο” που διενεργούσαν ελέγχους».

«Χθες το απόγευμα ο Τομεάρχης Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Τσίμαρης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και σήμερα ήρθε η απάντηση του κ. Γεωργιάδη. Εμείς ρωτάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα», σημείωσε και σταχυολόγησε τα εξής:

«Πόσοι οι έλεγχοι έχουν γίνει συστηματικοί και δειγματοληπτικοί από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, αν έχουν επιδώσει παραβάσεις, πώς συγκρίνονται τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα όταν λειτουργούσε το σώμα επιθεωρητών και αν έχει υπάρξει βελτίωση ή χειροτέρευση της κατάστασης.

Χρειάζεται και μια συνολική αυτοκριτική της κυβέρνησης για τις αδράνειες που έχει επιδείξει στο χώρο της υγείας».

Για την παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Στο πολιτικό σκέλος, μετά και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.

«Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η πρώτο κόμμα στην κάλπη. Προφανώς αξιολογούμε όλα τα δεδομένα. Η άποψή μας είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ενεργό δίπολο ΠΑΣΟΚ -ΝΔ και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται και έχουν δει τους τελευταίους μήνες ποιο είναι το κόμμα που κάνει δυναμική αντιπολίτευση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και εμφανίστηκε και είναι έτοιμος για Πρωθυπουργός της χώρας με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όπως άλλωστε αυτό αποτυπώθηκε στη ΔΕΘ. Τα πρώτα 40’ της ομιλίας του μάλιστα αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και έκανε λόγο για μεγάλες τομές που θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να αλλάξει πίστα».

«Η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί χωρίς το πρώτο κόμμα»

Σε ό,τι αφορά στη δυναμική της πρώτης κάλπης, σημείωσε ότι «σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί χωρίς το πρώτο κόμμα. Άρα ή θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που θα κυβερνήσει μαζί με τον κ. Σαμαρά ή τον κ. Βελόπουλο ή την κα Λατινοπούλου ή θα έχουμε πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα κυβερνήσει με όποιον δύναται να προσαρμοστεί στο δικό του πολιτικό πρόγραμμα - όχι με τη Νέα Δημοκρατία.

Εμάς ο αντίπαλός μας είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι αντίπαλός μας η ΕΛΑΣ, καθώς το διακύβευμα είναι αυτήν τη στιγμή αν θα κυβερνήσουμε εμείς ή η Νέα Δημοκρατία.

Υπάρχει πρώτη κάλπη. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στην πρώτη κάλπη για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αν όμως δεν είμαστε κόμμα στην πρώτη κάλπη και είμαστε δεύτεροι, εκεί ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεύτερο, θα νικήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και απ’ την αριστερά και το κέντρο και απ’ τη δεξιά».

«Η ΕΛΑΣ δεν είναι έτοιμη να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας»

Τέλος, ερωτηθείς αν η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κυβερνητικό ρόλο, ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε στο επίκεντρο την αξιοπιστία και την κυβερνησιμότητα. «Θεωρώ ότι η ΕΛΑΣ δεν έχει το αντίστοιχο εύρος διότι και σε επίπεδο αξιοπιστίας υπάρχουν ζητήματα και σε επίπεδο ετοιμότητας και κυβερνησιμότητας. Δεν υποτιμώ το πολιτικό προσωπικό του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά εκτιμώ ότι δεν είναι έτοιμο να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα, που μπορεί να δομηθεί κοινωνική συμμαχία σε αυτό. Εμείς έχουμε ένα πράγμα το οποίο καλύπτει τους ανθρώπους που έχουν χρέη, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους νέους και τους αγρότες. Έχει καθαρό κοινωνικό πρόσημο και δεν επιχειρούμε να κρατάμε ίσες αποστάσεις απ’ όλους», κατέληξε.