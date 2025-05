Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δείχνει το φόρεμά της για το κόκκινο χαλί με τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου (Βίντεο)

Στο βίντεο της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούγεται το «Αποκάλυψη» της Έλλης Κοκκίνου.

Τι σχέση έχουν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Έλλη Κοκκίνου και ένα φόρεμα Vivienne Westwood; «Χωρούν» σε μία ανάρτηση στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της βίντεο στο οποίο έδειχνε το φόρεμα που επέλεξε για το κόκκινο χαλί ενόψει της πρεμιέρας της νέας σεζόν της σειράς «And just like that...». Η έκπληξη ήταν πως στο βίντεο ακουγόταν το τραγούδι «Αποκάλυψη» της Έλλης Κοκκίνου.

«And just like that. Περίμενα μία ευκαιρία να φορέσω αυτό το φόρεμα», έγραψε στην ανάρτηση η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

{https://www.instagram.com/p/DJ7z3c-vNGO/}

Με αυτό το φόρεμα Vivienne Westwood εμφανίστηκε η ηθοποιός σε εκδήλωση για την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «And Just Like That...» που έγινε στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη (21/5).

{https://www.instagram.com/p/DJ8EO5AMxlR/}

{https://www.instagram.com/p/DJ7_CQws1XK/}

Η νέα σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου.

{https://www.youtube.com/watch?v=5vUtx5fgmQI}