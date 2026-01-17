Της είχαν κάνει πρόταση όταν ήταν έγκυος.

Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» μιλώντας για την πορεία της, την εμφάνισή της, αλλά και το απαιτητικό της πρόγραμμα.

Σε ερώτηση για το αν θα πήγαινε στη Eurovision και με ποιο τραγούδι από όσα έχει ήδη κυκλοφορήσει, η Έλλη Κοκκίνου απάντησε: «Με το Μασάι. Μόνο από την εισαγωγή... Μπορεί το Σεξ να πήγαινε καλύτερα αλλά το Μασάι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Μου έκαναν πρόταση όταν ήμουν έγκυος αλλά τότε ακόμα έκανες ένα promo tour αλλά εγώ δεν ήθελα να αφήσω το μωρό. Και πλέον δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον ως θεσμός και δεν πάει αναγκαστικά το καλό τραγούδι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfqevlp3aagh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η γνωστή τραγουδίστρια απέφυγε να απαντήσει λέγοντας με την ατάκα: «Στα καλύτερα μου είμαι, κι όταν είμαι ερωτευμένη, κι όταν δεν είμαι», είπε η Έλλη Κοκκίνου.

Για την σχέση της με τον χρόνο και την εξωτερική της εμφάνιση, η Έλλη Κοκκίνου εξομολογήθηκε: «Είναι καλό να μεγαλώνουμε. Σημαίνει ότι είμαστε υγιείς. Κάνω έναν τρόπο ζωής – για πολλούς είναι άθλιος – αλλά έχει πολλά αποτελέσματα με τον χρόνο. Αυτό το πολύ αυστηρό πρόγραμμα το κάνω γύρω στα 25 χρόνια. Δεν πίνω και δεν καπνίζω, ούτε ένα κρασάκι έξω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfqes7ol1eax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για την εμπειρία της στην παρουσίαση, μέσα από το παιχνίδι που παρουσιάζει στον ANT1: «Δεν αποφάσισα εγώ για το “Don’t Forget the Lyrics”, άλλοι αποφάσισαν. Με δυσκόλεψε πολύ να μάθω τους κανόνες του παιχνιδιού στην αρχή, ώστε να μην τους διαβάζω. Από τη στιγμή που το “πότισα” στον εγκέφαλο, ήταν εύκολο. Κάναμε ένα δοκιμαστικό. Πήγα και τους άρεσα. Θα έκανα πάλι κάτι στην τηλεόραση, αν μου ταίριαζε».

«Μου έχουν πει να πάω σε Survivor ή σε άλλα reality, έχω πει όχι, ακόμα και σε περίοδο που δεν δούλευα, στο lockdown. Μου έχουν κάνει και πρόταση που μου είπαν “πες απλά το νούμερο και έκλεισε” και είπα όχι», συμπλήρωσε στη συνέχεια η Έλλη Κοκκίνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfqeujwo24xt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφερόμενη στις σπουδές της στη μουσική στο Λος Άντζελες, η ίδια θυμήθηκε: «Το πρωί ήμουν στη σχολή μέχρι το μεσημέρι, μετά στο σπίτι για μελέτη, πρόβες στη σχολή και σινεμά. Τη δεύτερη χρονιά επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω οικονομικά τη μητέρα μου, πήρα υποτροφία και έκανα δουλειές, Babysitter, dogsitting και DJ σε καραόκε», είπε η Έλλη Κοκκίνου.