Η Έλλη Κοκκίνου, αποκάλυψε τον ερχομό του νέου της άλμπουμ και το λόγο που δεν είχε πάρει μέρος στην Eurovision.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε δηλώσεις η Έλλη Κοκκίνου, όπου και αποκάλυψε το πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ, αλλά και τον λόγο για τον οποίο είχε αρνηθεί να πάει στον Διαγωνισμό της Eurovision.

Στο απόσπασμα λοιπόν που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, η Έλλη Κοκκίνου, βρισκόταν στα γυρίσματα του νέου της βίντεο κλιπ, ενώ στην κάμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι το βίντεο του νέου τραγουδιού μας με το Φοίβο, λέγεται «Από πού και ως πού», είναι μία ερωτική, πολύ δυναμική μπαλάντα, επιθετική, θυμωμένη…».

Με αφορμή λοιπόν αυτό, η ίδια, αποκάλυψε και το πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ: «Ετοιμαζόμαστε, μπαίνουμε στούντιο για να επιλέξουμε και να ηχογραφήσουμε τα καινούργια τραγούδια για το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει φέτος την Άνοιξη…».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης φυσικά, η γνωστή τραγουδίστρια, μίλησε για το βεβαρημένο πρόγραμμά της, την εκπομπή και τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία όπως αναφέρει την ενδιαφέρουν.

Τέλος, απάντησε στο ερώτημα για το εάν επρόκειτο ποτέ να βρεθεί στην Eurovision: «Μου έχει γίνει πρόταση στο παρελθόν. Ήμουν έγκυος τότε, δεν μπορούσαν να συμμετάσχω… Δεν λέω ποτέ και πάντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpxifhv0ndd?integrationId=40599y14juihe6ly}