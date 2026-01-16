Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, η Μεγάλη Πρεμιέρα του MasterChef με τους αγαπημένους μας chef, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Δύο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

{https://www.youtube.com/watch?v=EB46quaVb9c}