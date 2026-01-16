Η Όλγα Λαφαζάνη επικοινώνησε με τον Στράτο Τζώρτζογλου και εκείνος διέψευσε τις φήμες περί χωρισμού.

Διαψεύδει τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα ο Στράτος Τζώρτζογλου, μετά από συνομίλία που είχε με δημοσιογράφο της εκπομπής «Happy Day».

«Είχαν περάσει μία κρίση. Η Όλγα Λαφαζάνη μίλησε μαζί του… Ο Στράτος Τζώρτζογλου διέψευσε το δημοσίευμα. Είπε ότι δεν ισχύει, αλλά έχει τρέξιμο. Του ζήτησε να βγει τηλεφωνική, αλλά δεν ήθελε», μετέφερε μεταξύ άλλων η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε χθες, ο ηθοποιός και η σύζυγός του φέρεται να έχουν χωρίσει εδώ και καιρό και μάλιστα από τον Οκτώβριο ζουν σε χωριστά σπίτια.

