Η απάντηση της παρουσιάστριας στον ηθοποιό για τις δηλώσεις του περί χωρισμού.

Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από την προσωπική ζωή του Στράτου Τζώρτζογλου και τη σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα, καθώς παραμένει ασαφές αν το ζευγάρι έχει τελικά χωρίσει. Ο ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, περιοριζόμενος στη φράση που έγινε viral: «Χωρίσαμε, αλλά δεν χωρίσαμε».

Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που ο ίδιος διαχειρίστηκε την επικοινωνία με την εκπομπή Happy Day. Σύμφωνα με όσα είχαν μεταφερθεί στον «αέρα», ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε διαψεύσει τον χωρισμό του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη, στενή φίλη του και συνεργάτιδα της εκπομπής.

Ωστόσο, στην εκπομπή Buongiorno ο ηθοποιός υποστήριξε πως υπήρξε παρεξήγηση, δηλώνοντας:

«Έγινε μια βλακεία με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Είπα όχι, αλλά η απάντησή μου αφορούσε άλλη ερώτηση που χρησιμοποιήθηκε εκ των υστέρων. Μπερδευτήκαμε όλοι. Δεν έγινε επίτηδες».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εμφανώς ενοχλημένη, έδωσε τη δική της απάντηση στον «αέρα» του Happy Day, ξεκαθαρίζοντας πως η εκπομπή ενήργησε δημοσιογραφικά σωστά. Όπως είπε, η Όλγα Λαφαζάνη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να της είπε ξεκάθαρα πως η είδηση του χωρισμού δεν ισχύει και ότι ήθελε να διαψευστεί.

«Δεν θέλω να τσακωθώ με κανέναν, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι εμφανίζομαι να λέω ανοησίες, όταν απλώς μεταφέραμε αυτά που μας είπε ο ίδιος», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι την έχει στενοχωρήσει η τροπή που πήρε το θέμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι συνεργάτες της, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να διερωτάται αν έχει νόημα να απαντά κανείς στο παράλογο, ενώ ο Δημήτρης Παπανώτας σημείωσε πως το μόνο ουσιαστικό ζήτημα είναι η διάψευση του δημοσιογράφου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο ηθοποιός ενδεχομένως βρίσκεται σε σύγχυση για το τι πραγματικά συμβαίνει στην προσωπική του ζωή.

