Αθλητισμός, πολιτισμός και υγεία στις γειτονιές της Αθήνας.

Μια σειρά από δράσεις και υπηρεσίες για τους πολίτες προσφέρει ο δήμος Αθηναίων, οι οποίες κυμαίνονται από αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες έως δωρεάν check-up και εξειδικευμένα ιατρείας στις 20 Δημοτικές Κοινότητες.

Μέσα από το «Ask Doukas», οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, προτάσεις και προβληματισμούς για θέματα που αφορούν την Αθήνα και να λαμβάνουν απαντήσεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, τις δράσεις και το «Ask Doukas» μέσω των επίσημων καναλιών ενημέρωσης του δήμου.

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