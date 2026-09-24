Για 11η συνεχή χρονιά, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη σταθερή αφοσίωσή της στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και την επένδυσή της στη περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη.

Για 11η αδιάλειπτη χρονιά, η Lidl Ελλάς έδωσε δυναμικό «παρών» στα Hellenic Responsible Business Awards 2026, τον θεσμό-σταθμό που αναδεικνύει τις βιώσιμες πρακτικές, την εταιρική υπευθυνότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Στη φετινή διοργάνωση, η εταιρεία αναδείχθηκε ως το κορυφαίο εταιρικό brand της χρονιάς στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Corporate Brand of the Year), ενώ οι συνολικά 10 επιπλέον βραβεύσεις επιβεβαιώνουν τον ηγετικό της ρόλο στον μετασχηματισμό του λιανεμπορίου προς ένα πιο βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο μέλλον. Οι διακρίσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλίων, από την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, μέχρι τη στήριξη της νέας γενιάς, της τοπικής κοινωνίας και την εφαρμογή πρότυπων ESG στρατηγικών.

Αναλυτικά τα βραβεία της Lidl Ελλάς

Gold βραβείο στην κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση»: Για τη συνολική προσφορά και τη θετική επίδραση της Lidl Ελλάς στην ελληνική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία.

Για τη συνολική προσφορά και τη θετική επίδραση της Lidl Ελλάς στην ελληνική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία. Gold βραβείο στην κατηγορία «Ενέργειες για το Περιβάλλον»: Για το πρόγραμμα «Ο σεβασμός στο φαγητό είναι η δύναμή μας. Μαζί ενάντια στη σπατάλη τροφίμων.» με στόχο τη δραστική μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Για το πρόγραμμα «Ο σεβασμός στο φαγητό είναι η δύναμή μας. Μαζί ενάντια στη σπατάλη τροφίμων.» με στόχο τη δραστική μείωση της σπατάλης τροφίμων. Gold βραβείο στην κατηγορία «Αριστεία στην Εκπαίδευση»: Για το πρόγραμμα υποτροφιών σε χαρισματικά παιδιά σε συνεργασία με το CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια.

Για το πρόγραμμα υποτροφιών σε χαρισματικά παιδιά σε συνεργασία με το CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια. Gold βραβείο στην κατηγορία «Λιανική, Supermarkets, E-commerce»: Για την πρωτοβουλία «Plastic Free Greece» με στόχο τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης.

Για την πρωτοβουλία «Plastic Free Greece» με στόχο τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης. 3 Silver βραβεία: Στις κατηγορίες «Στρατηγική ESG» για τη μείωση σπατάλης τροφίμων, «Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης» και «Ομάδα CSR» για την εσωτερική ομάδα πρεσβευτών βιωσιμότητας.

Στις κατηγορίες «Στρατηγική ESG» για τη μείωση σπατάλης τροφίμων, «Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης» και «Ομάδα CSR» για την εσωτερική ομάδα πρεσβευτών βιωσιμότητας. 3 Bronze βραβεία: Στις κατηγορίες «Ενέργειες για το Περιβάλλον» για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, «Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/Κράτους» σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για το πρώτο Δημοτικό Κτηνιατρείο και «Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ» σε συνεργασία με την Οργάνωση «Οδύσσεια» για την προσφορά γευμάτων.

Η διαρκής παρουσία και η πολυεπίπεδη βράβευση της Lidl Ελλάς στα Hellenic Responsible Business Awards 2026 επιβεβαιώνουν ότι η βιωσιμότητα αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης και καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας.