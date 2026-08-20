Την περασμένη Τρίτη!- Τι αποκάλυψε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Τουρκία και Ισραήλ βρέθηκαν «ένα βήμα μακριά από τη στρατιωτική σύγκρουση» την Τρίτη που μας πέρασε!

Ένα 24ωρο δηλαδή μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε αεροπορική βάση της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ, που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Το αποκάλυψε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος σε Συρία και Ιράκ, Τομ Μπάρακ.

«Η έλλειψη επικοινωνίας» ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Άγκυρα «δημιούργησε ένα αχρείαστο αλλά πραγματικό ρίσκο στρατιωτικής κλιμάκωσης σε άμεση σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας αλλά και μεταξύ Ισραήλ και Συρίας», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Οι τουρκικές δυνάμεις δεν ήξεραν ότι ισραηλινό πολεμικό αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τη συγκεκριμένη στρατιωτική βάση, ούτε γνώριζαν ποιος ήταν ο σκοπός των Ισραηλινών», αποκάλυψε ο Μπάρακ και πρόσθεσε πως θα μπορούσαν να καλέσουν τα δικά τους μαχητικά αεροσκάφη, εκτιμώντας ότι δέχονταν επίθεση. «Τα χτεσινά (σσ προχθεσινά") γεγονότα ήταν σοβαρά και ανησυχητικά. Εντούτοις, είναι ανακουφιστικό πως δεν χάθηκαν ζωές και πως η κατάσταση δεν κλιμακώθηκε», κατέληξε ο πρέσβης των ΗΠΑ!

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Β.Σκ.