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Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα παρατημένα ηλεκτρικά πατίνια που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια.

Ευχάριστη εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας της 14χρονης από την Τήνο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτισσα.

Η ανήλικη αποσωληνώθηκε, ενώ η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε δεν έδειξε νέα ευρήματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 14χρονη αναμένεται μέσα στην ημέρα να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται, και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε χειρουργική κλινική.

Η 14χρονη βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Νέος κύκλος ελέγχων στην Αττική

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Τροχαίας, η οποία έχει ξεκινήσει νέο κύκλο εντατικών ελέγχων.

Αφορμή αποτέλεσαν και τα δύο πρόσφατα σοβαρά τροχαία στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια.

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Οι έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής επικεντρώνονται ιδιαίτερα στους ανήλικους χρήστες, καθώς και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η χρήση τους είναι αυξημένη.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και τα παρατημένα ηλεκτρικά πατίνια που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, προκαλώντας προβλήματα στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

6.127 έλεγχοι και 3.700 παραβάσεις

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις.

Από αυτές, 1.844 αφορούσαν μισθωμένα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ 1.800 παραβάσεις καταγράφηκαν σε πατίνια που ανήκαν στους ίδιους τους οδηγούς.

Μεταξύ των παραβατών περιλαμβάνονται και ανήλικοι. Συγκεκριμένα, 20 ήταν ηλικίας από 12 έως 15 ετών, ενώ 136 ήταν άνω των 15 ετών. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβατών, συνολικά 3.544, ήταν ενήλικες.

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούν την οδήγηση χωρίς προστατευτικό κράνος, την υπερβολική ταχύτητα, την κίνηση με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά και την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

56 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια

Οι έλεγχοι εντείνονται την ώρα που τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, καταγράφηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν ηλεκτρικά πατίνια.

Από τα ατυχήματα αυτά προέκυψαν τρεις σοβαρά τραυματίες, ενώ 53 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.