Οι εργασίες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις ολοκληρώνουν χωρίς τη βοήθεια των γονέων, να ανταποκρίνονται στο επίπεδό τους και να μην αποτελούν ασκήσεις απομνημόνευσης.

Σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δίνονται οι κατ’ οίκον εργασίες στους μαθητές περιλαμβάνει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Το ζήτημα των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές για το σπίτι παραπέμπει στις εγκυκλίους Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 και Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005, με θέμα «Κατ’ οίκον εργασίες». Οι σχετικές οδηγίες αποτελούν σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαχειρίζονται τις εργασίες εκτός σχολικού ωραρίου.

Όχι υπερβολικός όγκος εργασιών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποφεύγουν την ανάθεση μεγάλου αριθμού εργασιών, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν προσφέρουν ουσιαστικό μαθησιακό όφελος. Με απλά λόγια οι μαθητές δεν πρέπει να επιβαρύνονται με μεγάλο όγκο ασκήσεων καθώς οι εργασίες στο σπίτι ουσιαστικά λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη μαθησιακή διαδικασία που έχει προηγηθεί στην τάξη.

Οι εργασίες που δίνονται για το σπίτι θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν από τους μαθητές χωρίς τη βοήθεια των γονέων, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους και να έχουν συγκεκριμένο παιδαγωγικό στόχο. Δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε απλές αντιγραφές ή απομνημόνευση, ενώ ο εκπαιδευτικός καλείται να υπολογίζει τόσο τη δυσκολία όσο και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους.

Παράλληλα, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει μέσα στην τάξη τι ακριβώς καλούνται να κάνουν, ενώ οι εργασίες δεν πρέπει να δίνονται ως τιμωρία. Βασική προϋπόθεση είναι επίσης να μπορούν να παρακολουθούνται και να διορθώνονται από τον εκπαιδευτικό.

Για τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία, δεν θα πρέπει να απαιτείται η αντιγραφή των εκφωνήσεων στο τετράδιο. Αντίστοιχα, δεν χρειάζεται να ζητείται γραπτή εργασία όταν η ίδια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλούστερο τρόπο. Εργασίες τεχνικού χαρακτήρα, όπως χάρτες και κατασκευές, θα πρέπει πρώτα να έχουν παρουσιαστεί και εξασκηθεί μέσα στην τάξη.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Για όλα τα μαθήματα συνολικά, ο ενδεικτικός χρόνος δεν θα πρέπει να ξεπερνά περίπου τα:

30 λεπτά για τις Α΄ και Β΄ τάξεις,

40 λεπτά για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις,

60 λεπτά για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Παράλληλα, για τις ημέρες σχολικών αργιών δεν θα πρέπει να ανατίθενται περισσότερες εργασίες από όσες δίνονται τις υπόλοιπες ημέρες.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι φωτοτυπημένες εργασίες και τα φυλλάδια θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.

Στόχος των οδηγιών είναι οι εργασίες στο σπίτι να αποτελούν ουσιαστικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, να βοηθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην προετοιμασία της επόμενης ενότητας, χωρίς όμως να μετατρέπονται σε υπερβολικό καθημερινό φόρτο για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.