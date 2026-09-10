«Πολιτική αλλαγή δεν γίνεται αν δεν περάσει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Αν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της μιζέριας και της παρακμής να κοιτάξει αλλού», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης συνεχίζει τη σπέκουλα σε σχέση με τις συνεργασίες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς αναφορικά με τα όσα είπε σήμερα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας. Υπονόμευσε τους θεσμούς και το κύρος της δικαιοσύνης. Οδήγησε τη χώρα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγικότητα της οικονομίας και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Σε σχέση με τις ομοιότητες μεταξύ των πρόγραμμα των κομμάτων, καλούμε τον κ. Μαρινάκη να αναρωτηθεί τι άλλαξε και η Νέα Δημοκρατία υιοθέτησε πλήρως την πολιτική των θηριωδών πλεονασμάτων για την οποία κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Να αναλογιστεί πως η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο σημείο να συνεχίζει την πολιτική του κ. Τσίπρα υπέρ της κερδοσκοπίας των funds και εφάρμοσε μέχρι κεραίας τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο προεκλογικά δεσμευόταν ότι «δεν βελτιώνεται, μόνο καταργείται».

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχείρισης για να μείνουν όλα ίδια . Και πολιτική αλλαγή δεν γίνεται, αν δεν περάσει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:

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«Αν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της μιζέριας και της παρακμής να κοιτάξει αλλού.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο προοδευτικό σχέδιο για να αλλάξει η χώρα σελίδα. Γι’ αυτό και η νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος δρόμος για την πολιτική αλλαγή».