Η ταραχώδης τελευταία χρονιά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη τα τελευταία δύο χρόνια βρέθηκε μακριά από τα φώτα της πίστας και στο επίκεντρο μιας σειράς δικαστικών και προσωπικών διαμαχών.

Η ρήξη με την οικογένειά του, η δικαστική διαμάχη για τη διαχείριση της περιουσίας και των επαγγελματικών του υποθέσεων, η ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και η καταγγελία σε βάρος του από νεαρό τραγουδιστή συνέθεσαν ένα πρωτοφανές σκηνικό για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής.

Η τελευταία του μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, στο «Τετ-Α-Τετ» του Alpha Κύπρου, που προβλήθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, απέκτησε εκ των υστέρων ιδιαίτερο βάρος.

Ο Μαζωνάκης μίλησε ανοιχτά για όλα όσα τον απασχόλησαν, από την οικογένειά του και το Δρομοκαΐτειο μέχρι την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, την πίστη και τη μοναξιά.

Η δικαστική σύγκρουση με την οικογένεια

Η αντιπαράθεση με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο του 2024 και αφορούσε ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και εταιρειών στις οποίες είχε επιχειρηματική δραστηριότητα ο τραγουδιστής.

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Ο Μαζωνάκης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας, μεταξύ άλλων, έλεγχο και λογοδοσία για οικονομικά στοιχεία που είχαν διαχειριστεί άλλα πρόσωπα για λογαριασμό του. Η υπόθεση οδήγησε σε βαθιά ρήξη με την αδελφή του, η οποία επί σειρά ετών είχε και ρόλο μάνατζέρ του.

Η επαγγελματική σύγκρουση μετατράπηκε σταδιακά σε οικογενειακή κρίση. Ο ίδιος υποστήριξε δημόσια ότι αισθάνθηκε πως έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, ενώ η πλευρά της οικογένειάς του έχει δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Η υπόθεση παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της προσωπικής του ζωής.

«Δεν δημιούργησα εγώ το πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι. Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Είναι μία δοκιμασία που μου βάζει ο Θεός για να δει αν αλλαξοπιστήσω. Είμαι γεννημένος για να ενώνω τα πράγματα για το καλό κι όχι να δημιουργώ κακές ενέργειες και δυνάμεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπούνε όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα όριά του και ποιος είναι τι. Για εμένα είναι πολύ στενάχωρο γιατί έχω θιγεί επαγγελματικά και προσωπικά σε μεγάλο βαθμό», είχε πει ο δημοφιλής τραγουδιστής.Μεταβιβάστηκαν εν αγνοία μου μετοχές στην αδελφή μου και τον σύζυγός της. Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αν εγώ είμαι λάθος, τότε θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος», είχε αναφέρει σε συνέντευξη του στο Super Katerina.

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Το Δρομοκαΐτειο

Η κρίση κορυφώθηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο στο πλαίσιο διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας.Είχαν προηγηθεί ενέργειες μελών της οικογένειάς του και εισαγγελική παραγγελία, ενώ η διαδικασία περιλάμβανε και αξιολόγηση από ψυχιάτρους.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι αντιμετώπιζε το πρόβλημα που του αποδιδόταν και περιέγραψε την εμπειρία ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Στην τελευταία του συνέντευξη αποκάλυψε ότι, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για να τον οδηγήσουν στο νοσοκομείο, αντιμετώπισε την κατάσταση αρχικά με ψυχραιμία, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Ήταν τρόμος και προδοσία», ήταν ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε αργότερα την εμπειρία του, ενώ μίλησε και για το παράδοξο συναίσθημα του να βρίσκεται ξαφνικά από τη θέση του δημοφιλούς τραγουδιστή στη θέση του ασθενούς μιας ψυχιατρικής κλινικής.

Η πλευρά του, μέσω του δικηγόρου του, είχε προαναγγείλει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 νομικές ενέργειες κατά προσώπων που, όπως υποστήριζε, είχαν εμπλακεί στη διαδικασία.

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Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο περιβάλλον προστέθηκε, τον Δεκέμβριο του 2025, η μήνυση του νεαρού τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του Μαζωνάκη.

Ο Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας είχε δεχθεί επανειλημμένες σεξουαλικές προτάσεις και ψυχολογική πίεση. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονταν στη μήνυσή του, τα περιστατικά αφορούσαν συναντήσεις σε καμαρίνι και επικοινωνίες που, όπως υποστήριξε, ακολούθησαν μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος δήλωσε ότι δεν ζητούσε χρήματα αλλά δικαίωση και ότι επιθυμούσε να αποδειχθεί η αλήθεια.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνήθηκε τις καταγγελίες. Στην τελευταία του συνέντευξη χαρακτήρισε την καταγγελία ψευδή και υποστήριξε ότι πίσω από την υπόθεση υπήρχαν άλλα κίνητρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε κινηθεί νομικά και ότι περίμενε την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η τελευταία συνέντευξη

Στη συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, ο Μαζωνάκης επέλεξε να μιλήσει χωρίς να αποφύγει τα δύσκολα θέματα. Μίλησε για την οικογένεια, τη μοναξιά, την πίστη, το Δρομοκαΐτειο και την υπόθεση της καταγγελίας, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για μια περίοδο κατά την οποία, οι άλλοι μιλούσαν για αυτόν.

Η συνέντευξη προβλήθηκε αρχικά στον Alpha Κύπρου στις 12 Ιουλίου και στη συνέχεια μεταδόθηκε και στην Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=heNGZB8nopc}