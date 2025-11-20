O Αλέκος Φλαμπουράρης, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και πρώην υπουργός Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Στο Πάρκο Ελευθερίας θα πραγματοποιηεί σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του πρώην υπουργού Αλέκου Φλαμπουράρη.

Η πολιτική κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη (20/11), στις 14:30, στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, όπου οικογένεια, φίλοι και ο πολιτικός κόσμος αναμένεται να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο Αλέκος Φλαμπουράρης εξελέγη βουλευτής στην Α' περιφέρεια της Αθήνας. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διετέλεσε υπουργός Επικρατείας από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019, στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Έκτοτε είχε σιωπηρά αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση παραμένοντας πάντα σε ανοιχτή επαφή με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.