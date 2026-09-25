Την συνδρομή της Πυροσβεστικής χρειαστήκαν τρεις ανήλικοι στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09), οι οποίοι μπήκαν σε υπόγειο αγωγό, όμως δεν μπορούσαν να βγουν.
Στις 14:45 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο και 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους ανήλικους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Και οι τρεις ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους.