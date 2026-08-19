Έχει διαπιστωθεί ότι μετά την ηλικία των 50 ετών το σώμα αρχίζει να παρουσιάζει πιο έντονη φθορά.

Οι συνήθειες που σχετίζονται με την υγεία είναι καθοριστικές για να παραμένουμε υγιείς σε κάθε ηλικία. Η διατροφή και ο επαρκής ύπνος αποτελούν βασικούς πυλώνες, όμως το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά πάντα τη σωματική άσκηση, καθώς δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο ποιες είναι οι καλύτερες προπονήσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Μετά από έρευνες στις οποίες συμμετείχαν σημαντικοί επιστημονικοί και υγειονομικοί φορείς διεθνώς, έχει διαπιστωθεί ότι μετά την ηλικία των 50 ετών το σώμα αρχίζει να παρουσιάζει πιο έντονη φθορά. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να προσαρμόζονται περισσότερο οι αθλητικές δραστηριότητες και να εντάσσεται συστηματικά η προπόνηση ενδυνάμωσης.

Η προπόνηση δύναμης δεν έχει ως μοναδικό στόχο την αύξηση της μυϊκής μάζας. Όταν πραγματοποιείται με ήπιες και κατάλληλα προσαρμοσμένες ασκήσεις, δεν σημαίνει ότι το σώμα θα γίνει ογκώδες. Αντίθετα, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της ανεξαρτησίας, της κινητικότητας και της ισορροπίας.

Οι ασκήσεις που θεωρούνται πιο αποτελεσματικές

Όπως αναφέρει το American Journal of Sports Medicine, μια συστηματική ανασκόπηση 19 μελετών, στην οποία συμμετείχαν 1.055 ηλικιωμένοι, συνέκρινε την προπόνηση ισχύος που εκτελείται σε υψηλή ταχύτητα με την παραδοσιακή προπόνηση δύναμης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι απλές ασκήσεις μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες όσο μεγαλώνουμε. Μεταξύ αυτών είναι το ανέβασμα σκαλοπατιών, το γρήγορο σήκωμα από μια καρέκλα, τα καθίσματα με γρήγορη φάση ανόδου, αλλά και ασκήσεις ισορροπίας σε συνδυασμό με κινήσεις ενδυνάμωσης.

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Τι συστήνει ο ΠΟΥ μετά τα 65

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει γενικά στους ανθρώπους άνω των 65 ετών να πραγματοποιούν ασκήσεις ενδυνάμωσης τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργική τους ικανότητα και να μειώσουν τον κίνδυνο πτώσεων.

Για τους ηλικιωμένους, μια απώλεια ισορροπίας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ένας τραυματισμός μπορεί να κυμαίνεται από έναν απλό μώλωπα ή τραυματισμό έως μια σοβαρή και μόνιμη αναπηρία.

Γιατί η άσκηση πρέπει να ξεκινά από τα 50

Οι συγκεκριμένες συστάσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία από την ηλικία των 50 ετών και μετά. Αν η καθιστική ζωή συνεχιστεί μέχρι τα 65, τα οφέλη από την έναρξη μιας νέας ρουτίνας άσκησης μπορεί να μην είναι τα ίδια.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος θέλει να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα σωματικής άσκησης καλό είναι να συμβουλευτεί προηγουμένως έναν ειδικό, ώστε οι ασκήσεις και η έντασή τους να προσαρμοστούν στις ανάγκες, την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του κάθε ανθρώπου.