Η αλλαγή στη διάθεση εξέπληξε τους ερευνητές.

Μία μερίδα ανθρώπων γυμναζόταν για τρεις μήνες με την προσδοκία ότι η άσκηση θα μπορούσε να ενισχύσει τα επίπεδα της μνήμης. Μία ομάδα ερευνητών, ωστόσο, εξέτασαν τα αποτελέσματα και εντόπισαν ότι το πρώτο όφελος που παρατηρείται δεν είναι η βελτίωση της μνήμης.

Η πρώτη αλλαγή σημειώθηκε στη διάθεση των ασκούμενων, όπως αναφέρει η μελέτη του NeuroFit, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Aging.

Ως δείγμα χρησιμοποιήθηκαν 52 υγιείς, σωματικά αδρανείς ενήλικες ηλικίας μεταξύ 45 και 65 ετών, που ζούσαν στην Αγγλία.

Στα πλαίσια της έρευνας οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

Η μία ακολούθησε ένα οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης για 12 εβδομάδες, ενώ η δεύτερη συνέχισε της συνήθεις δραστηριότητες της.

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Με αυτό τον τρόπο, οι μελετητές ήθελαν να διαπιστώσουν αν η συστηματική άσκηση μπορεί να βελτιώσει μία συγκεκριμένη λειτουργία της μνήμης, γνωστή ως «διαχωρισμός προτύπων».

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ωστόσο, δεν έδειξαν σημαντική βελτίωση στη συγκεκριμένη λειτουργία, αντίθετα, εκεί που παρατηρήθηκε διαφορά ήταν στα επίπεδα της διάθεσης των ασκούμενων.

Η αλλαγή στη διάθεση μετά από 3 μήνες γυμναστική

Σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που γυμνάζονταν παρουσίασαν σημαντική μείωση στα συμπτώματα κατάθλιψης, με το συγκεκριμένο εύρημα να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες δεν εμφάνιζαν σημεία κατάθλιψης στην αρχική μέτρηση.

Οι ερευνητές, εξήγησαν ότι πολλά από τα οφέλη της άσκησης είναι πιθανό να έρχονται μακροπρόθεσμα.

Έτσι, η διάθεση μπορεί να είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που επηρεάζονται από τη γυμναστική, με τις αλλαγές στη μνήμη να χρειάζονται περισσότερο χρόνο ώστε να εμφανιστούν και να εδραιωθούν.

Σύμφωνα με το mensjournal.com, παλαιότερη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασκούμενων που μάλιστα παρουσίαζαν συμπτώματα κατάθλιψης, έδειξαν ότι η άσκηση είναι πιθανό να μειώνει τα συμπτώματα.

Τα ευρήματα δείχνουν, λοιπόν, ότι τα οφέλη της άσκησης δεν εμφανίζονται απαραίτητα στον ίδιο χρόνο. Η ψυχική ευεξία και η βελτιωμένη διάθεση, ίσως να είναι δύο από τα πρώτα θετικά στοιχεία που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της γυμναστικής.