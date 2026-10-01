Πώς επηρέασε η σωματική άσκηση τη γνωστική λειτουργία και τους δείκτες της βιολογικής γήρανσης, σε γυναίκες που είχαν έρθει αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού.

Τα οφέλη της σωματικής άσκησης είναι ευρέως γνωστά για τον άνθρωπο και επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη σωματική υγεία, όσο και τις εγκεφαλικές δραστηριότητες. Παράλληλα, ένας χρόνος άσκησης φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική υγεία γυναικών που έχουν αντιμετωπίσει καρκίνο του μαστού.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο έδειξε ότι η σταδιακή αύξηση της σωματικής δραστηριότητας συνδέθηκε με σημαντικές βελτιώσεις στην εστίαση της προσοχής και στη μνήμη, ενώ ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε πιο αργός ρυθμός της «βιολογικής γήρανσης».

Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν 253 γυναίκες που είχαν νοσήσει και είχαν ολοκληρώσει τις θεραπείες τους για τον καρκίνο του μαστού, και παράλληλα παρουσίαζαν χαμηλά επίπεδα σωματικής άσκησης και γνωστικές δυσκολίες.

Στα πλαίσια της μελέτης οι εξεταζόμενες γυναίκες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Η μία ακολούθησε πρόγραμμα άσκηση με εξειδικευμένη καθοδήγηση και στόχο τα 150 λεπτά άσκησης εβδομαδιαίος. Η δεύτερη ομάδα συμμετείχε σε πρόγραμμα υγεία και ευεξίας χωρίς καθοδήγηση άσκησης.

Η διαφορά που παρατηρήθηκε στη «βιολογική γήρανση» μετά από έναν χρόνο άσκησης

Οι ερευνητές θέλησαν στη συνέχεια να εξετάσουν αν οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε γνωστικό επίπεδο συνοδεύονταν και από αλλαγές βιολογικού χαρακτήρα.

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Γι’ αυτό το λόγο μία ομάδα συμμετεχόντων υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος στην αρχή της μελέτης, στους έξι μήνες και στον χρόνο.

Σκοπός ήταν να δοθούν ενδείξεις που μπορούν να συνδέσουν τη σωματική άσκηση με την μείωση των επιπέδων της γήρανσης. Οι ερευνητές εξέτασαν το DNA των γυναικών αναζητώντας αλλαγές που σχετίζονται με την βιολογική γήρανση των κυττάρων.

Με τη βοήθεια εργαλείων γνωστών ως «επιγενετικά ρολόγια» μπόρεσαν να υπολογίσουν το κατά πόσο είναι «γερασμένος» ο οργανισμός βιολογικά. Στην αρχή, η επιγενετική ηλικία των γυναικών ήταν κατά μέσω όρο 8,7 χρόνια μεγαλύτερη από την χρονολογική τους ηλικία.

Μετά από έναν χρόνο, η διαφορά ήταν εντυπωσιακή. Στην ομάδα που ασκούνταν οι δείκτες αντιστοίχησαν σε περίπου έναν μήνα επιγενετικής γήρανσης, ενώ η άλλη ομάδα, υγείας και ευεξίας, οι δείκτες αντιστοίχισαν σε σχεδόν 10 μήνες μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, όσο πιο αργή ήταν η βιολογική γήρανση, τόσο μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της προσοχής και της γνωστικής λειτουργίας, σύμφωνα με το medicalxpress.com.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η άσκηση μπορεί να σταθεί ευεργετικά στις περισσότερες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και οργανισμούς. Οι μελετητές, ωστόσο, τονίζουν ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.