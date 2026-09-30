Μόλις 10 λεπτά αργού τρεξίματος φαίνεται πως βελτιώνουν ορισμένες λειτουργίες του εγκεφάλου και την διάθεση του ατόμου. Τι επισημαίνει σχετική έρευνα.

Το τρέξιμο θεωρείται μία από τις πιο συνηθισμένες και εύκολες αερόβιες ασκήσεις που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας, μία συνήθεια που οδηγεί στην απώλεια θερμίδων, αλλά και στην υγιή φυσική κατάσταση του ατόμου.

Η συγκεκριμένη άσκηση δεν απαιτεί κάποιον ιδιαίτερο εξοπλισμό με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται εύκολα τόσο σε εσωτερικό χώρο (όπως το γυμναστήριο), όσο και στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, για να είναι αποδοτικό το τρέξιμο δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από αυξημένη ταχύτητα.

Αν λοιπόν, στο μυαλό σας κυριαρχεί η πεποίθηση ότι το τρέξιμο πρέπει να συνοδεύεται από υψηλές ταχύτητες, λαχάνιασμα και απαιτητικές προπονήσεις, μία νέα έρευνα έρχεται για να χαρίσει μία διαφορετική οπτική.

Πώς λοιπόν το τρέξιμο σε «χαλαρό» τέμπο μπορεί να ενισχύσει τις λειτουργίες του εγκεφάλου.

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Πώς τα 10 λεπτά τρεξίματος σε ήρεμους ρυθμούς ενισχύουν τον εγκέφαλο

Μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Imaging Neuroscience, δείχνει ότι 10 λεπτά αργού τρεξίματος είναι αρκετά ώστε ένας υγιής ενήλικας να παρουσιάσει βελτίωση στη διάθεσή του και σε ορισμένες γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου.

Στα πλαίσια της μελέτης, εξετάστηκαν 24 υγιή άτομα, όπου κάθε ένα από αυτά συμμετείχε σε δύο διαφορετικές συνεδρίες. Στην πρώτη, ο εξεταζόμενος έτρεχε για 10 λεπτά σε αργούς ρυθμούς σε διάδρομο γυμναστικής, και στην δεύτερη παρέμεινε σε ήρεμη κατάσταση ανάπαυσης.

Σημειώνεται ότι πριν από κάθε συνεδρία οι ερευνητές εξέτασαν τη διάθεση και την εκτελεστική λειτουργία των εξεταζόμενων.

Τα δεδομένα αναφέρουν ότι κάθε συμμετέχων έτρεχε σε αργούς ρυθμούς, περίπου 3 έως 6 χιλιόμετρα την ώρα, την ίδια στιγμή που οι καρδιακοί παλμοί τους κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 105 έως 107 παλμούς.

Ποια ήταν η επίδραση στον εγκέφαλο

Με τη βοήθεια του τεστ Stroop, οι ερευνητές εξέτασαν την ικανότητα συγκέντρωσης και την επεξεργασία πληροφοριών από τους εξεταζόμενους, ενώ παράλληλα αξιολόγησαν τη διαχείριση του εγκεφάλου σε αντικρουόμενα συναισθήματα.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα έδειξαν ότι μετά από ένα 10λεπτο τρέξιμο, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονταν πιο ευχάριστα, την ίδια ώρα που παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στο τεστ.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν αλλαγές στη δραστηριότητα συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου.

Ποια περιοχή του εγκεφάλου επηρεάστηκε

Το αργό τρέξιμο φάνηκε να ενεργοποιεί περισσότερο μία περιοχή του εγκεφάλου, γνωστή και ως το αριστερό πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό, που σχετίζεται με την συγκέντρωση, την προσοχή, την λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο της σκέψης.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι η μεγαλύτερη και συνεχής κίνηση μπορεί να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην βελτίωση της διάθεσης, λόγω της ρυθμικής απόδοσης.

Εν κατακλείδι, η μελέτη έδειξε ότι δεν χρειάζεται ένα γρήγορο τρέξιμο για πολλή ώρα προκειμένου ο εγκέφαλος να λάβει ορισμένα από τα απαραίτητα ευεργετικά στοιχεία που παρέχει η σωματική άσκηση.

Ακόμη και 10 λεπτά είναι αρκετά ώστε να διαφοροποιηθεί η διάθεση του ατόμου και να ενεργοποιηθούν ορισμένες πτυχές του εγκεφάλου.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι πρόκειται για μία σύντομη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με 24 εξεταζόμενους, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι μία ακόμη μελέτη θα μπορούσε να εστιάσει στα μακροπρόθεσμα οφέλη του ήρεμου, 10λεπτου τρεξίματος.

Πηγή: mensjournal.com