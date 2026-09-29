Το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές καθημερινής άσκησης, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών. Δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα και συμβάλλει στη διατήρηση της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας όσο περνούν τα χρόνια.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αρκεί μόνο να περπατάμε. Σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε. Ορισμένες αλλαγές στο βάδισμα, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται επανειλημμένα, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι η ισορροπία ή η δύναμη των κάτω άκρων χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

Το σημάδι που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ένα από τα σημάδια που αξίζει να παρατηρήσετε είναι η ανάγκη να κοιτάτε συνεχώς το έδαφος όταν περπατάτε.

Το να ρίξετε μια ματιά κάτω για να αποφύγετε ένα εμπόδιο είναι απολύτως φυσιολογικό. Διαφορετική περίπτωση είναι να αισθάνεστε ότι πρέπει να παρακολουθείτε διαρκώς τα πόδια σας για να νιώθετε ασφαλείς ή ότι χρειάζεται συχνά να κρατιέστε από κάπου.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις ειδικών, άλλα σημάδια που αξίζει να προσέξετε είναι η δυσκολία να σταθείτε στο ένα πόδι, η αίσθηση ανασφάλειας όταν κατεβαίνετε σκάλες, τα συχνότερα παραπατήματα και η δυσκολία στο περπάτημα πάνω σε ανώμαλες επιφάνειες.

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Ένα μεμονωμένο σκόνταμμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως τέτοιες δυσκολίες επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητα, τότε είναι χρήσιμο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη δύναμη και την ισορροπία.

Γιατί το βλέμμα παίζει ρόλο

Η θέση του κεφαλιού και του βλέμματος επηρεάζει τη στάση του σώματος. Όταν κάποιος κοιτάζει συνεχώς προς τα κάτω, περιορίζει το οπτικό του πεδίο και μπορεί να πάρει μια περισσότερο σκυφτή στάση.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην ισορροπία παίζει η ιδιοδεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα του οργανισμού να αντιλαμβάνεται τη θέση και την κίνηση των μελών του χωρίς να χρειάζεται να τα ελέγχει συνεχώς με την όραση.

Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη για πολλές καθημερινές κινήσεις, από το να στεκόμαστε στο ένα πόδι μέχρι να αντιδρούμε γρήγορα όταν χάνουμε στιγμιαία την ισορροπία μας.

Η ισορροπία μπορεί να βελτιωθεί

Το σημαντικό είναι ότι η ισορροπία δεν αποτελεί μια ικανότητα που απλώς χάνεται με την ηλικία. Μπορεί να εξασκηθεί και να βελτιωθεί μέσα από κατάλληλες ασκήσεις.

Οι ειδικοί προτείνουν έναν συνδυασμό ασκήσεων ισορροπίας, συντονισμού και ενδυνάμωσης. Απλές κινήσεις, όπως η στάση στο ένα πόδι με τη βοήθεια μιας σταθερής επιφάνειας, το περπάτημα με το ένα πόδι μπροστά από το άλλο ή οι πλάγιες μετακινήσεις, μπορούν να ενταχθούν σταδιακά σε μια ρουτίνα άσκησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ασφάλεια. Όποιος αισθάνεται αστάθεια θα πρέπει να εκτελεί τις ασκήσεις κοντά σε ένα σταθερό σημείο στήριξης και να προσαρμόζει τη δυσκολία στις δυνατότητές του.

Η δύναμη στα πόδια είναι εξίσου σημαντική

Η καλή ισορροπία δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα του σώματος να σταθεροποιείται. Χρειάζεται και επαρκής μυϊκή δύναμη, ιδιαίτερα στα κάτω άκρα.

Ασκήσεις όπως τα καθίσματα σε προσαρμοσμένη μορφή, οι άρσεις στις μύτες των ποδιών και τα step-ups μπορούν να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση των μυών που χρησιμοποιούνται καθημερινά για το περπάτημα και το ανέβασμα σκάλας.

Ο στόχος δεν είναι απλώς η καλύτερη επίδοση στην άσκηση, αλλά η διατήρηση της ικανότητας να εκτελούνται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση οι καθημερινές κινήσεις.

Το περπάτημα ως επένδυση στην κινητικότητα

Μετά τα 50, το περπάτημα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος μιας δραστήριας καθημερινότητας. Όμως η διατήρηση της κινητικότητας απαιτεί περισσότερα από έναν καθημερινό περίπατο.

Η ενδυνάμωση των ποδιών, η εξάσκηση της ισορροπίας και οι ασκήσεις κινητικότητας μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, βοηθώντας το σώμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα βγείτε για περπάτημα, αξίζει να παρατηρήσετε όχι μόνο πόσο περπατάτε, αλλά και πώς περπατάτε. Αν η ανάγκη να κοιτάτε συνεχώς το έδαφος, τα συχνά παραπατήματα ή η δυσκολία σε σκάλες και ανώμαλες επιφάνειες επαναλαμβάνονται, είναι καλό να μην τα αγνοήσετε.