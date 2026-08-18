Ο Θοδωρής Κολυδάς εκμεταλλεύτηκε την μπουνάτσα και τα πήγε άριστα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σε στιγμές χαλάρωσης δεν απολαμβάνει μόνο το μπάνιο του στην πανέμορφη Άνδρο, αλλά συνεχίζει και το… ψάρεμα έστω και για χταποδάκια.

Όπως μας ενημέρωσε «Τα χρόνια περνούν και τα μέτρα λιγοστεύουν. Μα η χαρά της θάλασσας μένει ίδια. Ίσως μάλιστα να γίνεται μεγαλύτερη, γιατί κάθε τέτοια μικρή εξόρμηση κουβαλά μαζί της εικόνες και αναμνήσεις από πολλά καλοκαίρια».

Η ανάρτησή του

Με την μπουνάτσα σήμερα, η θάλασσα έγινε γυαλί και τα θαλάμια των χταποδιών φάνηκαν πιο καθαρά. Χωρίς ψαροντούφεκο, μόνο με μια τρίαινα, καταφέραμε στα Γιάλια να ανεβάσουμε ένα από τα πέντε μέτρα βάθος.

Μέχρι εκεί μπορούμε πια… Τα χρόνια περνούν και τα μέτρα λιγοστεύουν. Μα η χαρά της θάλασσας μένει ίδια. Ίσως μάλιστα να γίνεται μεγαλύτερη, γιατί κάθε τέτοια μικρή εξόρμηση κουβαλά μαζί της εικόνες και αναμνήσεις από πολλά καλοκαίρια. Και όσο μπορούμε ακόμη να βουτάμε στα νερά που μεγαλώσαμε, καλά είμαστε…