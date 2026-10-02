Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης λόγω κωλυμάτων που δήλωσαν.

Αναβλήθηκε η πρώτη από τις τέσσερις δίκες βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενη την Κατερίνα Παπακώστα. Η δίκη που αναβλήθηκε λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Η Κατερίνα Παπακώστα η οποία επρόκειτο να δικαστεί σήμερα ήταν η πρώτη από τους τέσσερις βουλευτές της ΝΔ που έχουν παραπεμφθεί να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, κάνοντας χρήση του δικονομικού της δικαιώματος να εκπροσωπηθεί από τους συνηγόρους της.

Μαζί της έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, ένας υπάλληλος του Οργανισμού αλλά και ένας συνεργάτης της κ. Παπακώστα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε ωστόσο για τις 20 Νοεμβρίου του 2026, μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης λόγω κωλύματος που αφορά στην παρουσία τους σε άλλη δίκη .

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Με την έναρξη της διαδικασίας υποβλήθηκαν τα αιτήματα αναβολής με την εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα της έδρας να επισημαίνει ότι πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος προκειμένου να εκκαθαρίζονται άμεσα οι ποινικές υποθέσεις με κατηγορούμενους πολιτικούς. Για το λόγο αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη και της εισαγγελέως, η αναβολή δόθηκε στη συντομότερη δικάσιμο που μπορούσε να βρεθεί.

Σε βάρος όλων των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, που αφορούν το έτος 2021 και σχετίζονται με ενισχύσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,με ανακριβείς δηλώσεις , συγκεκριμένος κτηνοτρόφος -παραγωγός από την εκλογική περιφέρεια της κατηγορουμένης.

Η κ. Παπακώστα φέρεται να ενεργούσε με συνεχείς οχλήσεις, «με πειθώ και φορτικότητα» τόσο στον τότε πρόεδρο του Οργανισμού πληρωμών, όσο και στον αρμόδιο τοπικό κτηνίατρο να παρέμβει στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κτηνοτρόφος.

Οι κατηγορίες

Η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, ηθική αυτουργία σε απιστία ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά το συμφερόντων ΕΕ, ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.

Μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, έχουν επίσης παραπεμφθεί, εκτός από την κ. Παπακώστα, και οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος και Μάξιμος Σενετάκης. Οι υποθέσεις οι οποίες θα εκδικαστούν ξεχωριστά αφορούν το 2021 και σχετίζονται με περιπτώσεις διευκολύνσεων που φέρονται να ζητούσαν οι βουλευτές. Στο πλαίσιο της έρευνας που προηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιολογήθηκαν μια σειρά στοιχείων μεταξύ των οποίων και τηλεφωνικές συνομιλίες που αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή όσα τους αποδίδονται.