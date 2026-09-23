Οι δυο τους τα τελευταία χρόνια έχουν συνδεθεί με στενή προσωπική φιλία και τα λένε συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με τρία 24ωρα διαφορά η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Δημήτρης Καιρίδης μίλησαν για φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση, για καλάμια και γιαανάγκη ξεκαβαλικέματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ πέρασε σχετικά απαρατήρητος αλλά η πρώην υπουργός έγινε viral.

Η λεπτομέρεια που κάνει πιο πιπεράτη τη σύμπτωση είναι ότι οι δυο τους τα τελευταία χρόνια έχουν συνδεθεί με στενή προσωπική φιλία και τα λένε συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επομένως, μάλλον είπαν δημόσια κάτι που συζητούν ιδιωτικά. Με άλλα λόγια, ο Καιρίδης έκοψε και η Ντόρα έραψε.

Υ.Γ: Η πατρότητα του διαχρονικού και υπερκομματικού όρου καλαμοκαβαλάρηδες ανήκει στον Κ. Σκανδαλίδη που τον είχε χρησιμοποιήσει το 1997 για πρόσωπα στο περιβάλλον Σημίτη.

Α.