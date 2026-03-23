Ο 34χρονος δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο με ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η έρευνα εντοπισμού και απεγκλωβισμού για τον 34χρονο δύτη που βούτηξε για κατάδυση στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία της περιοχής, γνωστό στους ντόπιους ως «Πηγάδι του Διαβόλου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha06ueja5h5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι και έκτοτε τα ίχνη του 34χρονου αναζητούνται. Ο φίλος του 34χρονου κατάφερε να βγει στην στεριά και να ενημερώσει τις αρχές, περιγράφοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά την κατάδυση. Το σημείο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, τα οποία μπορούν να παρασύρουν έναν δύτη σε στενή υποβρύχια σήραγγα που οδηγεί σε ανεξερεύνητο σπήλαιο. Το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» βρίσκεται σε βάθος περίπου 11 μέτρων, και οι ειδικοί σημειώνουν ότι μόνο περίπου 150 μέτρα της σήραγγας έχουν διερευνηθεί. Σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι η σήραγγα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ο 34χρονος αγνοούμενος πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας με εμπειρία στις καταδύσεις, διέθετε ειδικό εξοπλισμό, με επιπλέον οξυγόνο για 3-5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ. Οι δύτες του Λιμενικούν δίνουν μάχη με τον χρόνο κάτω από ακραίες υποβρύχιες συνθήκες, προσπαθώντας να σώσουν τον αγνοούμενο πριν εξαντληθούν τα αποθέματα οξυγόνου. Από την πρώτη στιγμή οι εμπλεκόμενοι διασώστες τόνισαν τις δυσκολίες των ερευνών καθώς καλούνται να επιχειρήσουν σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη θαλάσσια ζώνη με ιδίαιτερη μορφολογία βυθού, μεγάλο βάθος. Οι έρευνες, λόγω των συνθηκών αυτών, διακόπηκαν νωρίς το μεσημέρι για λόγους ασφάλειας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhaaq9t38v0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δραματικές έρευνες για τον 34χρονο δύτη - Aύριο θα συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού

Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, με την προετοιμασία εξειδικευμένου εξοπλισμού να είναι απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών και της υψηλής επικινδυνότητας του σημείου. Οι διασώστες παραμένουν σε επιφυλακή, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική συνέχεια των ερευνών. Υποβρύχια οχήματα, sonar και έμπειροι δύτες θα επιχειρήσουν ξανά, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο αγνοούμενος πριν οι συνθήκες επιδεινωθούν. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η προετοιμασία είναι κρίσιμη, καθώς κάθε καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των διασωστών και τις πιθανότητες διάσωσης του δύτη.

Οι διασώστες περιγράφουν την περιοχή ως «απόλυτα απαιτητική», με τον βυθό γεμάτο απότομες χαράδρες και βράχους που δυσκολεύουν την κίνηση. Τα θαλάσσια ρεύματα μετακινούν αντικείμενα και περιορίζουν τον οπτικό έλεγχο, ενώ οι απότομες κλίσεις απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση. Το «Πηγάδι του Διαβόλου» έχει ήδη κερδίσει το χαρακτηρισμό ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία για επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα, και η επιχείρηση αυτή θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha3b2vqav4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τον παρέσυραν τα ρεύματα»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Ένας δύτης βγήκε στη θάλασσα και ζήτησε βοήθεια. Ο φίλος του είχε κολλήσει στη σήραγγα στο βάθος του πηγαδιού. Το σημείο έχει ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα και δεν μπορούμε να ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκεται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9xahy7shdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και επιτυχία. Τα συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα, με στόχο να συνεχιστούν οι έρευνες από την αυγή, αξιοποιώντας όλα τα μέσα και τις τεχνολογίες που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων ειδικών sonar, υποβρυχίων οχημάτων και εξειδικευμένου εξοπλισμού κατάδυσης. Η οικογένεια του 34χρονου παραμένει σε αγωνία, ενώ οι αρχές ζητούν από το κοινό να αποφύγει την προσέγγιση της περιοχής, προκειμένου να μην παρεμποδιστεί η διάσωση. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αύριο, με ελπίδα για θετική έκβαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha49ko8gfrd?integrationId=40599y14juihe6ly}