Με την υπόθεση της εξαφάνισης του 55χρονου είχε ασχοληθεί και η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 55χρονος πρώην συνοριοφύλακας Νικόλαος Κάκαβος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Μαρτίου, από το σπίτι του στους Λογγάδες Ιωαννίνων. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στη Γραμμή Ζωής στις 22 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί άμεσα το Silver Alert για την κινητοποίηση των Αρχών και των εθελοντών.

Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο του ΟΦΚΑΘ. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Απριλίου, εντοπίστηκε σε ορεινή και δύσβατη περιοχή στους Λογγάδες σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη από διερχόμενους πολίτες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την περισυλλογή της σορού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, επιβεβαιώθηκε πως πρόκειται για τον αγνοούμενο 55χρονο, δίνοντας τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισής του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdxdvmtj1sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής

{https://www.facebook.com/GrammiZoisSilverAlertHellas/posts/pfbid0HQRsaNhYsJ6pT7cuAfGSZTe4QknvzMobJZCaoHuepzMfp3nrKu1AP9xPtyDq18vRl}

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το Φως στο Τούνελ της Αγγελικής Νικολούλη είχε ασχοληθεί επισταμένως με τις έρευνες για την εξαφάνιση του πρώην συνοριοφύλακα Νίκου Κάκαβου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς στις 15 Μαρτίου και έκτοτε δεν είχε προκύψει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία για την τύχη του.

Όπως είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή ο ξάδερφός του «Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Από την στιγμή που χάθηκε, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Κανείς δεν ξεσηκώθηκε να τον ψάξει. Εγώ πήγα στην Ασφάλεια, εγώ κάλεσα και την εθελοντική ομάδα για να βγούμε να τον αναζητήσουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdxfz3edv3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdxf8ythyrl?integrationId=40599y14juihe6ly}