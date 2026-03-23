Ο 34χρονος είναι ιδιαίτερα έμπειρος στις καταδύσεις.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση ενός 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά και το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αγνοούμενος, πιλότος στο επάγγελμα και ιδιαίτερα έμπειρος στις καταδύσεις, είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με ακόμη έναν δύτη. Οι δύο τους καταδύθηκαν στο γνωστό υποθαλάσσιο φρέαρ της περιοχής, το οποίο φτάνει σε βάθος περίπου 28 μέτρων και χαρακτηρίζεται από σπήλαια και έντονα υπόγεια ρεύματα, στοιχεία που το καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο συνοδός του επέστρεψε μόνος στην επιφάνεια και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί κάτω από το νερό. Αμέσως κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες.

Οι συνθήκες καθιστούν το έργο των διασωστών ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς το μεγάλο βάθος, τα ισχυρά ρεύματα και η πολύπλοκη μορφολογία του βυθού αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος διέθετε εξοπλισμό που περιλάμβανε φιάλες και σύστημα παροχής οξυγόνου διάρκειας έως και πέντε ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ.

Το σημείο της κατάδυσης, γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα σημεία για δύτες στην Ελλάδα, με στενά περάσματα και ένα εκτεταμένο υποθαλάσσιο σπήλαιο που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο. Μάλιστα, η περιοχή κουβαλά και βαριά ιστορία, καθώς το 1978 τρεις Αμερικανοί δύτες έχασαν τη ζωή τους κατά την εξερεύνηση της σήραγγας, σε μια τραγωδία που σημάδεψε το σημείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις Αρχές και τα σωστικά συνεργεία να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

