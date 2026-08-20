Ο γιος της Σαράντισε και πήρε την ευχή του.

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης τον περασμένο Ιούλιο, όταν υποδέχθηκαν στη ζωή τον γιο τους. Έκτοτε, το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μία από τις ομορφότερες περιόδους της κοινής τους ζωής.

Σαράντα ημέρες μετά τον ερχομό του γιου τους, η Μπάγια Αντωνοπούλου επέλεξε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, με αφορμή την οικογενειακή επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ, η δημοσιογράφος δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες του γιου της, αναφέροντας παράλληλα:

«40 ημέρες γεμάτες αγάπη και στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας!

Σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, πήραμε την ευχή του σαραντισμού.

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Μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Από την πρώτη στιγμή που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας, ο κόσμος μας έγινε πιο όμορφος. Και αυτές οι 40 ημέρες μαζί σου μας έμαθαν πως η πιο μεγάλη ευτυχία μπορεί να χωρέσει σε ένα τόσο μικρό πλασματάκι.

Να μας ζήσεις γιέ μας. Να είσαι πάντα γερός, ευλογημένος και καλότυχος!».

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