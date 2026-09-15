Πώς παρουσίασε τη θέση της ΕΛΑΣ η δημόσια τηλεόραση.

Απίστευτα πράγματα εκεί στα δελτία της ΕΡΤ (αλλά δυστυχώς αναμενόμενα). Η ΕΡΤ φαίνεται πως έπαθε ξαφνική... απώλεια ακοής και όρασης μπροστά στη σφοδρή πολιτική θύελλα που ξέσπασε. Όταν η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, έβγαλε στην σέντρα τον Παύλο Μαρινάκη για το απίστευτο προτεινόμενο «πετσόκομμα» στο επίδομα ανεργίας, το κρατικό κανάλι προτίμησε να κοιτάξει... αλλού.

Η ΕΛΑΣ έθεσε ένα ξεκάθαρο, αμείλικτο ερώτημα: Θα αποπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο από τη θέση του και τα ψηφοδέλτια της ΝΔ; Ή μήπως η μη αποπομπή του σημαίνει πως ο Μαρινάκης λειτούργησε απλώς ως ο χρήσιμος «μαρτυριάρης» που αποκάλυψε την επίσημη, κρυφή αντικοινωνική ατζέντα του Μαξίμου;

Η ΕΡΤ, φυσικά, «δεν είδε, δεν άκουσε» τίποτα για το τελεσίγραφο της ΕΛΑΣ. Προτίμησε να παίξει το κυβερνητικό αφήγημα περί «προσωπικής άποψης» για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Στο σχετικό θέμα που προβλήθηκε από το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ αφού έπαιξε όλο το αφήγημα του Π.Μαρινάκη, όταν έφθασε στο σημείο να αναφερθεί στην ΕΛΑΣ, αντί να παίξει το κεντρικό σημείο της δήλωσης της εκπροσώπου της Συμπαράταξης που ήταν η αποπομπή Μαρινάκη, ο ρεπόρτερ ανέφερε απλά: «το θέμα το σηκώνει και η ΕΛΑΣ βάζοντας στο επίκεντρο την ανησυχία που έχει προκληθεί στους εποχιακούς εργαζόμενους»...

Βραβείο Πούλιτζερ!

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Ε.Σ.