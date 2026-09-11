Η JPMorgan κάνει προσλήψεις στην Αθήνα, κέρδη για το Family Office της Εριέττας Κούρκουλου, ο «Rokos» και ο «Ρόκος», η Kayak και η σεναριολογία για Optima, Credia και Εθνική Τράπεζα

Μπαράζ προσλήψεων από την JPMorgan στην Αθήνα.

Σε νέο κύκλο προσλήψεων στην Αθήνα προχωρά η JPMorgan, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά και αναζητώντας στελέχη τόσο από τον τραπεζικό όσο και από τον τεχνολογικό κλάδο. Η αμερικανική τράπεζα έχει ανοίξει σειρά θέσεων για εξειδικευμένους μηχανικούς λογισμικού και developers, μεταξύ των οποίων Lead Software Engineer στο quantitative development, Senior C++ Software Engineer, Java Developer και Python Lead Software Engineer για συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι προσλήψεις επεκτείνονται στο καθαρά τραπεζικό σκέλος, με ανοιχτή θέση Banker Professional για την Ελλάδα, αλλά και το 2027 Global Private Bank – Advisor Analyst Training Program, που απευθύνεται σε επαγγελματίες σε πρωιμότερο στάδιο καριέρας.

Η κινητικότητα συνδέεται με τη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της JPMorgan στην Ελλάδα. Η τράπεζα έχει επιλέξει την ελληνική αγορά για την περαιτέρω ανάπτυξη της παγκόσμιας εταιρικής τραπεζικής της, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επέκτασής της. Επικεφαλής των δραστηριοτήτων εταιρικής τραπεζικής στην Ελλάδα έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης, με ευθύνη για την κάλυψη μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με την ελληνική επιχειρηματική αγορά.

Ευφάνταστα σενάρια

Η χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται πως χρειάζεται καταλύτες. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε αλλιώς σενάρια που διακινούνται ότι δήθεν εξετάζεται συνένωση Optima και CrediaBank προκειμένου το σχήμα που θα προκύψει να απορροφηθεί εν συνεχεία από την Εθνική Τράπεζα. «Χρυσώνουν» δε οι διακινητές των εν λόγω σεναρίων το όλο σχήμα λέγοντας πως άπαντες θα το ήθελαν και πάνω από όλα ο Γιάννης Βαρδινογιάννης που θα βρισκόταν μέσω της ανταλλαγής μετοχών να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας. Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε τα σενάρια αυτά. Αφενός παραβλέπουν την επιθυμία της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος που πρωτοστάτησαν προ διετίας να δημιουργηθεί πέμπτος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Αφετέρου προεξοφλούν τις αποφάσεις των μετόχων των τραπεζών , τόσο των βασικών (σ.σ. όπως ο κ. Βαρδινογιάννης και το Υπερταμείο) όσο και μη βασικών. Τέλος, θεωρούν δεδομένη τη χορήγηση εγκρίσεων και από τον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ (SSM) , ο οποίος σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητούσε να γίνει Asset Quality Review (έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού) κάτι που θα έκανε κάποιες από τις εμπλεκόμενες τράπεζες να αισθανθούν «άβολα».

Ο Rokos και ο Ρόκος

Τι σχέση μπορεί να έχει η δικογραφία που διαβιβάστηκε την Τετάρτη στον εισαγγελέα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ (με την είσπραξη επιστροφής φόρων μέσω εταιρειών «φαντάσματων», με τον δισεκατομμυριούχο Κρις Ρόκος της Rokos Capital Management ο οποίος κάνοντας χρήση του ελληνικού καθεστώτος non-dom και του νέου νόμου 5313/2026 για την ευνοϊκή φορολόγηση του carried interest εγκαταλείπει το Λονδίνο για την Αθήνα; Ένα κοινό επίθετο. Όπως μαθαίνουμε πίσω από την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων των εταιρειών «φαντασμάτων» κρύβεται ένας γνωστός στις αρχές λογιστής , ο Γ. Ρόκος, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί για άλλες υποθέσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, αλλά λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του δεν έχει οδηγηθεί στη φυλακή. Ο Έλληνας Ρόκος δεν έχει οποιαδήποτε συγγένεια με τον Κρίστοφερ Τσαρλς Ρόκος , τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund, ο οποίος έχει τσεχικές ρίζες. Απλά και οι δύο απασχόλησαν την επικαιρότητά σχεδόν ταυτόχρονα.

Η Ιονία και η Krikel

Από το ρεπορτάζ προέκυψε πως το όνομα του λογιστή Γ. Ρόκου έχει εμπλακεί και σε μια άλλη γνωστή υπόθεση. Σε εκείνη των εικονικών τιμολογίων που είχε εκδώσει η Ιονία Χωματουργική ΕΠΕ προς την περιβόητη εταιρεία Krikel, που πρωταγωνίστησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Για την υπόθεση αυτή (μια χωματουργική εταιρεία έκοψε εικονικά τιμολόγια για server και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αξίας στην Krikel) έχουν ήδη βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα πολλών εκατομμύριών, έχουν ασκηθεί εδώ και δύο χρόνια μηνήσεις από την ΑΑΔΕ και η όλη υπόθεση εκκρεμεί έκτοτε στην Οικονομική Εισαγγελία. Ποια ήταν η εμπλοκή του λογιστή; Οι φορολογικές αρχές διαπίστωσαν πως ο Ρόκος ήταν εκείνος που υπέβαλε στις 14 Ιανουαρίου 2021 τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Ιονία Χωματουργική για τη χρήση του 2019. Στη συγκεκριμένη δήλωση εμφανίζονταν ακαθάριστα έσοδα μεγάλου ύψους, που παρουσίαζαν μεγάλη απόκλιση από τα έσοδα της αντίστοιχης συγκεντρωτικής κατάστασης. Οι ελεγκτικές αρχές ζήτησαν εξηγήσεις από τον λογιστή. Ο ίδιος απάντησε ότι το γραφείο του δεν είχε αναλάβει την καθημερινή λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας και ότι η εμπλοκή του περιορίστηκε αποκλειστικά στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το 2019. Υποστήριξε ακόμη ότι τα οικονομικά στοιχεία ήταν ήδη προσυμπληρωμένα και ότι δεν του είχαν παραδοθεί βιβλία ή ισοζύγια…

Το Latsco Family Office

Ανοδική πορεία κατέγραψε το 2025 η EKL Latsco Family Office Μονοπρόσωπη ΑΕ, της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας της. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 4,84 εκατ. ευρώ, έναντι 3,904 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 24%. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 22%, στα 242,4 χιλ. ευρώ από 198,9 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 313,7 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τις 312,1 χιλ. ευρώ. Η EKL Latsco Family Office λειτουργεί ως Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, έχοντας ως αντικείμενο τη διοίκηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, αλλά και δαπανών διαβίωσης, φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τα ακαθάριστα έσοδά της προσδιορίζονται με τη μέθοδο «κόστους πλέον περιθωρίου», με περιθώριο κέρδους 7%. Στο τέλος του 2025, το ενεργητικό αυξήθηκε σε 1,058 εκατ. ευρώ από 918 χιλ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 476,5 χιλ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 581,1 χιλ. ευρώ και τα δουλευμένα έσοδα σε 810,8 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν αισθητά, στα 97,5 χιλ. ευρώ από 283,8 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο κόστους, οι παροχές προς εργαζομένους ανήλθαν σε 1,189 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έξοδα και ζημίες σε 3,331 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 21 εργαζομένους μέσα στο 2025.

Η Financial Solutions απορροφά την Kayak

Σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού προχωρά η οικογένεια Σταυρίδη, με τη Financial Solutions & Franchise Company ΑΕ να απορροφά την Kayak Βιοτεχνική και Εμπορική ΑΕ, τη γνωστή εταιρεία παραγωγής παγωτού και ειδών ζαχαροπλαστικής που ίδρυσε ο Άκης Σταυρίδης. Η κίνηση οδηγεί ουσιαστικά στην ενσωμάτωση της Kayak στη Financial Solutions & Franchise Company, με την αποτίμηση της απορροφώμενης εταιρείας να αποτυπώνει τόσο το ύψος του ενεργητικού της όσο και τις υποχρεώσεις που τη συνοδεύουν. Ειδικότερα, η συνολική αξία του ενεργητικού της Kayak προσδιορίζεται σε περίπου 2,082 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις της ανέρχονται σε περίπου 1,726 εκατ. ευρώ. Με βάση τα μεγέθη αυτά, η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώνεται σε 355.453 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της Kayak αφορά εμπορικές απαιτήσεις, οι οποίες αποτιμώνται σε περίπου 1,298 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 60% του συνολικού ενεργητικού. Παράλληλα, τα αποθέματα ανέρχονται σε 244,7 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώνονται σε 98,6 χιλ. ευρώ. Η αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας υπολογίζεται σε περίπου 320,1 χιλ. ευρώ. Στην πλευρά του παθητικού, οι εμπορικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 681,7 χιλ. ευρώ, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο επιμέρους κονδύλι, προσεγγίζοντας τις 936,9 χιλ. ευρώ.

Η απορροφώσα Financial Solutions & Franchise Company ΑΕ δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών marketing και διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με την απορρόφηση της Kayak, η εταιρεία ενσωματώνει πλέον τη δραστηριότητα ενός αναγνωρίσιμου brand από τον χώρο του παγωτού και της ζαχαροπλαστικής, συγκεντρώνοντας τις σχετικές εταιρικές δραστηριότητες κάτω από μία ενιαία εταιρική ομπρέλα.

Νέο ελεγκτικό «ραντάρ» για την ΕΑΔ

Με καθυστέρηση ετών ενεργοποιείται ένα κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση των ελεγκτικών δυνατοτήτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία αποκτά πλέον άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε κρίσιμα μητρώα και βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού της συστήματος με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, η ΕΑΔ θα μπορεί να αντλεί και να επαληθεύει ηλεκτρονικά στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΕΡΓΑΝΗ, του ΓΕΜΗ, του Μητρώου Πολιτών και άλλων δημόσιων φορέων, περιορίζοντας την ανάγκη για χρονοβόρα ανταλλαγή εγγράφων και επιταχύνοντας τη διενέργεια των ελέγχων.

Το νέο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της Αρχής καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Μεταξύ άλλων, οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να διασταυρώνουν στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου, δεδομένα φορολογικής ενημερότητας, καθώς και βασικές πληροφορίες που συνδέονται με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα αναμένεται να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο ελέγχων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, μέσω του ΕΡΓΑΝΗ θα είναι δυνατή η άντληση πληροφοριών για την εργασιακή κατάσταση εργαζομένων, ενώ από το ΓΕΜΗ η ΕΑΔ θα μπορεί να διασταυρώνει στοιχεία επιχειρήσεων και των διοικήσεών τους. Στο πεδίο των ελέγχων που αφορούν το Δημόσιο, η Αρχή αποκτά επίσης δυνατότητα πρόσβασης σε εργασιακά δεδομένα δημοσίων υπαλλήλων. Τέλος, η διαλειτουργικότητα επεκτείνεται ακόμη σε στοιχεία του Μητρώου Πολιτών και σε ληξιαρχικές πράξεις, αλλά και σε δεδομένα που αφορούν τίτλους σπουδών και εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό οι ελεγκτές θα μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε διαφορετικές πηγές, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η ξεχωριστή αναζήτηση και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.