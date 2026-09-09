Το φορολογικό δέλεαρ που δίνει η Ελλάδα στους fund managers, τα δυνητικά κέρδη για τα ξενόγλωσσα εκπαιδευτήρια, η ΒΙΑΝΕΞ, η PeopleCert και κινήσεις περιορισμού του κόστους από τη Fourlis

Από τους non-doms στα hedge funds

Η απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή κεφαλαίων Κρις Ρόκος να εγκαταλείψει τη Βρετανία και να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα έρχεται μόλις δέκα εβδομάδες μετά την ψήφιση από τη Βουλή του Ν. 5313/2026. Με τον νόμο αυτό εισήχθη, σχετικά «σιωπηρά», ένα νέο φορολογικό πλαίσιο που δεν αποσκοπεί μόνο στην προσέλκυση μεγάλων περιουσιών στη βάση του nom dom, αλλά επιχειρεί να φέρει στην Ελλάδα κομμάτι της ίδιας της διεθνούς βιομηχανίας διαχείρισης κεφαλαίων.

Η λογική της ρύθμισης, που σχεδιάστηκε από το επιτελείο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη με εισηγητή τον Βασίλη Καρατζά, είναι σχετικά απλή. Ένας μεγάλος διεθνής fund manager μπορεί να εγκαταστήσει στην Ελλάδα εταιρεία που θα παρέχει υπηρεσίες σε συνδεδεμένο διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού. Ο τελευταίος πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα υπό την εποπτεία αναγνωρισμένης αρμόδιας αρχής, όπως η SEC στις ΗΠΑ, η FCA στη Βρετανία ή η FINMA στην Ελβετία, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου.

Η εταιρεία στην Ελλάδα πρέπει να έχει πραγματική δραστηριότητα, προσωπικό και δαπάνες. Μπορεί, για παράδειγμα, να παρέχει υπηρεσίες στον συνδεδεμένο διαχειριστή του εξωτερικού και να αμείβεται με μοντέλο «cost plus». Αν έχει ετήσιο κόστος 4 εκατ. ευρώ για μισθούς, γραφεία, τεχνολογία και άλλες λειτουργικές ανάγκες και, ενδεικτικά, εφαρμοστεί περιθώριο 10%, θα τιμολογήσει υπηρεσίες 4,4 εκατ. ευρώ. Η διαφορά των 400.000 ευρώ αποτελεί το σχετικό περιθώριο, από το οποίο προκύπτει φορολογητέο αποτέλεσμα στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των κανόνων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Το carried interest

Η νέα ρύθμιση προβλέπει κίνητρα και για τα φυσικά πρόσωπα. Ένας fund manager ή άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος μπορεί να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ του πλαισίου του nod dom, να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς για εργαζομένους που μεταφέρουν την κατοικία τους στη χώρα. Ο 5313/2026 προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, φορολογικό συντελεστή 5% για την πρόσθετη απόδοση (bonus) που λαμβάνει ένα στέλεχος βάσει συμβατικού δικαιώματος και συνδέεται με την απόδοση των επενδύσεων του fund — αμοιβή που προσομοιάζει στο γνωστό στη διεθνή αγορά carried interest.

Ένα υποθετικό παράδειγμα είναι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της CVC που μετακινείται από το Λονδίνο στην Αθήνα και εργάζεται σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα. Πέρα από τον μισθό του, μπορεί να έχει συμβατικό δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσθετη απόδοση ενός fund. Εάν από αυτό το δικαίωμα προκύψει, για παράδειγμα, πρόσθετη απόδοση 1 εκατ. ευρώ, το ποσό θα μπορούσε να φορολογηθεί με 5%, δηλαδή με 50.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου. Πρόκειται για σημαντική διάκριση: το 5% δεν αφορά κάθε bonus ενός fund manager, αλλά τη συγκεκριμένη πρόσθετη απόδοση που συνδέεται συμβατικά με την απόδοση των επενδύσεων.

Υπάρχει όμως ένας κρίσιμος όρος. Για την εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος, η εταιρεία πρέπει να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Το όριο αυτό αποσκοπεί στο να συνδέσει το φορολογικό κίνητρο με πραγματική οικονομική παρουσία και όχι με μια εταιρεία που διαθέτει απλώς μια ελληνική διεύθυνση.

Για ένα διεθνές fund, δαπάνες αυτού του ύψους μπορούν να σημαίνουν μισθοδοσία και υποστήριξη μιας πραγματικής ομάδας από portfolio managers, traders, analysts, quantitative researchers, στελέχη risk management, compliance και τεχνολογίας. Αρχικά ορισμένοι μπορούν να μεταφερθούν από το Λονδίνο ή άλλο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Στη συνέχεια, όμως, ένα γραφείο που αναπτύσσεται μπορεί να αρχίσει να προσλαμβάνει και από την ελληνική αγορά.

Αυτή είναι και η ευρύτερη λογική του νέου μοντέλου: όχι μόνο να έρθει στην Ελλάδα ένας εύπορος φορολογούμενος, αλλά να ακολουθήσουν μέρος της ομάδας του, οι αμοιβές, οι εταιρικές δαπάνες και τελικά νέες προσλήψεις. Με άλλα λόγια, να δημιουργηθεί σταδιακά στην Αθήνα ένα μικρό hub διαχείρισης κεφαλαίων.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η περίπτωση του Κρις Ρόκος. Ο ιδρυτής της Rokos Capital Management (RCM), ενός από τα μεγαλύτερα macro hedge funds διεθνώς, με περίπου 22 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, δεν σχεδιάζει μόνο τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας από τη Βρετανία, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, και τη δημιουργία γραφείου της RCM στην Αθήνα.

Για την Ελλάδα, το όφελος, εφόσον το εγχείρημα πετύχει, είναι νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, εταιρικά κέρδη που φορολογούνται εδώ, μισθοί, κατανάλωση και μεταφορά τεχνογνωσίας. Το αντάλλαγμα είναι η χαμηλότερη φορολόγηση ορισμένων πολύ υψηλών εισοδημάτων, με το σκεπτικό ότι χωρίς τα συγκεκριμένα κίνητρα μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας πιθανότατα δεν θα μεταφερόταν ποτέ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίπτωση Ρόκος δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη. Στην αγορά ήδη ακούγεται πως και άλλοι διαχειριστές κεφαλαίων εξετάζουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, κάτι που σημαίνει ότι ο Ρόκος ενδέχεται να έχει ήδη βρει τους πρώτους «μιμητές» του.

Τα ξενόγλωσσα εκπαιδευτήρια

Υπάρχουν, ωστόσο, και λιγότερο προφανείς κερδισμένοι από την προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών fund managers και υψηλόβαθμων στελεχών στην Αθήνα στην βάση του 5313/2026. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα ξενόγλωσσα και διεθνή σχολεία της Αττικής. Και αυτό γιατί η απόφαση ενός στελέχους να εγκαταλείψει το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη ή κάποιο άλλο μεγάλο χρηματοοικονομικό κέντρο δεν εξαρτάται μόνο από τους φόρους ή τις επαγγελματικές προοπτικές. Όταν η μετακίνηση αφορά ολόκληρη την οικογένεια, η εκπαίδευση των παιδιών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή της νέας χώρας εγκατάστασης. Σε αυτό το πεδίο η Αθήνα διαθέτει ήδη την αναγκαία υποδομή, με αγγλόφωνα σχολεία που επιτρέπουν στα παιδιά ξένων στελεχών να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα. Στις επιλογές περιλαμβάνονται το American Community Schools of Athens (ACS Athens), το St. Catherine’s British School, το Campion School, το Byron College και το St. Lawrence College. Η παρουσία ενός τέτοιου δικτύου διεθνών σχολείων μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα φορολογικά κίνητρα: διευκολύνει όχι απλώς τη μετακίνηση ενός στελέχους στην Αθήνα, αλλά τη μόνιμη εγκατάσταση ολόκληρης της οικογένειάς του. Και όσο αυξάνεται ο αριθμός των ξένων στελεχών που εγκαθίστανται στην πρωτεύουσα, τόσο θα αυξάνεται και η δυνητική ζήτηση για τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Ο Όμιλος Fourlis

Σε επιτάχυνση των μέτρων περιορισμού του κόστους προχωρά ο Όμιλος Fourlis, μετά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στην κερδοφορία του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Παρά την αύξηση των πωλήσεων κατά 7,6%, στα 284 εκατ. ευρώ, το EBITDA υποχώρησε στα 27,7 εκατ. ευρώ από 30,8 εκατ. ευρώ, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι επιδόσεις επηρεάστηκαν, μεταξύ άλλων, από τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος και τις δυσμενείς συνθήκες στη Ρουμανία. Στη βάση αυτή το τελευταίο δίμηνο, ο Όμιλος επιτάχυνε το πρόγραμμα μετασχηματισμού του, με παρεμβάσεις και στη Ρουμανία. Το κόστος των μέτρων που έχουν μέχρι στιγμής προσδιοριστεί εκτιμάται σε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 3,4 εκατ. ευρώ αφορούν πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού και περίπου 300.000 ευρώ την οργανωτική αναδιάρθρωση στη Ρουμανία. Τέλος, ο Όμιλος προχωρά σε αξιοποίηση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, έχοντας εγκρίνει την πώληση ακινήτου έναντι 220.000 ευρώ και κινήσεις για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε ακίνητα στο Περιστέρι.

Η BriQ Warehouses

Μια εκκρεμότητα που συνδεόταν με την επένδυση της BriQ Properties στον κλάδο των logistics και είχε τις ρίζες της στο 2020 έκλεισε εξωδικαστικά προ μηνών, χωρίς τελικά να επιβαρύνει την εισηγμένη. Η υπόθεση ανάγεται στην περίοδο κατά την οποία η BriQ Properties απέκτησε το 80% της τότε SARMED Warehouses, καταβάλλοντας τίμημα 23,6 εκατ. ευρώ. Ο Γιάννης Σαραντίτης διατήρησε το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που μετονομάσθηκε σε BriQ Warehouses. Η εταιρεία είχε στην ιδιοκτησία της δύο οικόπεδα συνολικής έκτασης 131.232,40 τ.μ. στη ΒΙΠΑ Μάνδρας, στη θέση «Τρύπιο Λιθάρι». Στα ακίνητα έχουν αναπτυχθεί κτίρια συνολικής επιφάνειας 58.641,60 τ.μ., τα οποία περιλαμβάνουν αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, γραφεία και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Η εκκρεμότητα που συνόδευε την BriQ Warehouses ήρθε πλέον σε οριστικό κλείσιμο μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, στις 20 Μαΐου η BriQ Warehouses κατέβαλε ποσό 66 χιλ. ευρώ στο πλαίσιο συμβιβασμού που αφορούσε αγωγή κατά του προηγούμενου ιδιοκτήτη της εταιρείας, Γιάννη Σαραντίτη. Ωστόσο, το σχετικό κόστος δεν επιβάρυνε τελικά την BriQ Properties. Από το συνολικό ποσό των 66 χιλ. ευρώ, οι 52 χιλ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 80% και κατ’ επέκταση στη συμμετοχή της εισηγμένης στη θυγατρική, επιστράφηκαν στην BriQ Properties από τον ίδιο τον κ. Σαραντίτη που εξακολουθεί να κατέχει το υπόλοιπο 20% της BriQ Warehouses.

ΒΙΑΝΕΞ: Αύξηση κερδών και τζίρου το 2025

Αύξηση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η ΒΙΑΝΕΞ το 2025, με ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της ΒΙΑΝΕΞ ανήλθε σε 487,9 εκατ. ευρώ, έναντι 441,75 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10,4%. Μετά τις επιβαρύνσεις από clawback και rebate, ύψους 109,15 εκατ. ευρώ, ο καθαρός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 378,76 εκατ. ευρώ, από 351,84 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 29,49 εκατ. ευρώ, από 20,03 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 25 εκατ. ευρώ, έναντι 13,5 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 20,53 εκατ. ευρώ, έναντι 10,41 εκατ. ευρώ το 2024. Αύξηση παρουσίασε και η καθαρή θέση της εταιρείας, η οποία στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε σε 49,64 εκατ. ευρώ, από 39,27 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 394,14 εκατ. ευρώ, έναντι 341,95 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε 20,65 εκατ. ευρώ από 15,62 εκατ. ευρώ.

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανήλθαν σε 63,52 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν σε 60,13 εκατ. ευρώ από 42,34 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές δραστηριότητες παρουσίασαν καθαρές εκροές 8,61 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι καθαρών εισροών 28,61 εκατ. ευρώ το 2024. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η μεταβολή των απαιτήσεων, η οποία είχε αρνητική επίδραση 41,12 εκατ. ευρώ στις λειτουργικές χρηματοροές. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες εμφάνισαν καθαρές εισροές 22,77 εκατ. ευρώ, με τις εισπράξεις από δάνεια να ανέρχονται σε 37,78 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν μερίσματα 10,51 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική καθαρή αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων διαμορφώθηκε σε 5,03 εκατ. ευρώ.

Η PeopleCert

Μια ευρύτερη εικόνα για τη χρηματοδοτική δομή του Ομίλου PeopleCert, του Βύρωνα Νικολαΐδη, δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 τριών ελληνικών εταιρειών του Ομίλου, της PeopleCert Ελλάς, της PeopleCert Global Services και της PeopleCert Εκπαιδευτική. Το κοινό στοιχείο που προκύπτει από τις καταστάσεις τους είναι η συμμετοχή τους ως εγγυητριών σε δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις άλλων εταιρειών του Ομίλου, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ομολογιακό δάνειο 300 εκατ. ευρώ της PeopleCert Wisdom Issuer Plc, με σύμβαση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, και για κοινοπρακτικό δάνειο 150 εκατ. ευρώ της PeopleCert Wisdom Limited με τη Eurobank, το οποίο συμφωνήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025. Οι τρεις εγγυήτριες ελληνικές εταιρείες εμφανίζουν διαφορετικά οικονομικά μεγέθη. Η PeopleCert Ελλάς έκλεισε το 2025 με ενεργητικό 14,63 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 3,75 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 10,88 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 10,24 εκατ. ευρώ, ενώ επέστρεψε σε κερδοφορία, με καθαρά κέρδη 63,2 χιλ. ευρώ. Η PeopleCert Global Services κατέγραψε κύκλο εργασιών 28,18 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 1,57 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό της έφθασε τα 23,89 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις τα 17,49 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να συνδέει την αύξησή τους κυρίως με τις ενδοεταιρικές υποχρεώσεις. Η PeopleCert Εκπαιδευτική δεν εμφάνισε κύκλο εργασιών το 2025 και κατέγραψε ζημιές 251,7 χιλ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό της περιορίστηκε σε 220,8 χιλ. ευρώ και οι υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 1,36 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αρνητικά ίδια κεφάλαια, ύψους 1,156 εκατ. ευρώ.

Η J & J F Συμμετοχών

Στον χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κάνουν το δικό τους επιχειρηματικό βήμα οι δύο γιοι του Άγγελου Φιλιππίδη, Γιάννης και Ιάσων Φιλιππίδης, με τη δημιουργία της J & J F Συμμετοχών ΑΕ. Σύμφωνα με το καταστατικό, βασικό αντικείμενο της J & J F Συμμετοχών θα είναι οι υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα. Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται επίσης η παροχή επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων. Οι δύο αδελφοί μοιράζονται εξίσου τη νέα εταιρεία. Ο Γιάννης Φιλιππίδης κατέβαλε 12.500 ευρώ και απέκτησε το 50% των μετοχών, ενώ ο Ιάσων Φιλιππίδης εισέφερε επίσης 12.500 ευρώ για το υπόλοιπο 50%. Τη διοίκηση ανέλαβε ο Γιάννης Φιλιππίδης, ο οποίος ορίστηκε Σύμβουλος–Διαχειριστής με πενταετή θητεία.