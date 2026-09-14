Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο νέες δικογραφίες που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας καθώς και δύο υποθέσεις που αφορούν Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη.

Τέσσερα αιτήματα άρσης βουλευτικής ασυλίας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της πρώτης, μετά το καλοκαίρι, συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει την Τρίτη κεκλεισμένων των θυρών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο νέες δικογραφίες που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και δύο υποθέσεις που αφορούν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη.

Οι δύο δικογραφίες για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρώτη υπόθεση που αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προέκυψε μετά από μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας. Η δικογραφία αφορά φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, με αφορμή περιστατικό που σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. Η δεύτερη υπόθεση αφορά μήνυση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη, για φερόμενη συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τη Βουλή και την Πέμπτη, καθώς η Ολομέλεια θα συνεδριάσει για ακόμη μία υπόθεση που αφορά αίτημα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας.

Η υπόθεση του Λευτέρη Αυγενάκη

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξεταστεί επίσης δικογραφία που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με φερόμενη υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Το αίτημα θα εξεταστεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Η δικογραφία για τον Μακάριο Λαζαρίδη

Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστεί και μηνυτήρια αναφορά δικηγόρου κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κ. Λαζαρίδη αποδίδεται το αδίκημα της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, ενώ η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με την υπόθεση που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα σχετικά με το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη.