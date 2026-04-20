Τι δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις του Μαξίμου για το από πού προέρχεται η ζημιά για την κυβέρνηση, πέραν φυσικά της ακρίβειας;
- Πρώτον, από τις υποκλοπές μικρή η ζημιά αν και το Μαξίμου κατανοεί ότι το πρόβλημα αυτό αν δεν προσεχθεί μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση.
- Δεύτερον, σαφώς μεγαλύτερες είναι αυτή τη στιγμή οι ζημιές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Τρίτον, οι πολύ μεγάλες ζημιές προέρχονται από την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.
Αυτό δηλαδή που το Μαξίμου μόνο του προκάλεσε. Πώς το λένε; Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα...
Β.Σκ.