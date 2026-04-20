Τι δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις του Μαξίμου για το από πού προέρχεται η ζημιά για την κυβέρνηση, πέραν φυσικά της ακρίβειας;

Πρώτον, από τις υποκλοπές μικρή η ζημιά αν και το Μαξίμου κατανοεί ότι το πρόβλημα αυτό αν δεν προσεχθεί μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση.

Δεύτερον, σαφώς μεγαλύτερες είναι αυτή τη στιγμή οι ζημιές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τρίτον, οι πολύ μεγάλες ζημιές προέρχονται από την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Αυτό δηλαδή που το Μαξίμου μόνο του προκάλεσε. Πώς το λένε; Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα...

Β.Σκ.