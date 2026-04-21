«Η περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη συμπυκνώνει όλη την παθογένεια που βιώνει η χώρα μας εδώ και μια επταετία. Παθογένεια που δεν αφορά μόνο τα κυβερνητικά στελέχη που παραιτούνται

το ένα μετά το άλλο, καθώς τα σκάνδαλα συνεχώς αποκαλύπτονται» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών.

«Η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν αναιρεί τις ευθύνες όσων επένδυσαν πολιτικά σε μια αφήγηση «αριστείας» που κατέρρευσε»

«Αφορά και όλα τα πολιτικά πρόσωπα της Ν.Δ. που έσπευσαν να καλύψουν δημόσια τον Μακάριο Λαζαρίδη και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους στην πληθώρα των σκανδάλων, υιοθετώντας και αναπαράγοντας ισχυρισμούς που αποδείχθηκαν ψευδείς. Η στάση αυτή συνιστά συνειδητή υποτίμηση της αλήθειας και των θεσμών. Η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν αναιρεί τις ευθύνες όσων επένδυσαν πολιτικά σε μια αφήγηση «αριστείας» που κατέρρευσε. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: τη διάβρωση από συμφέροντα και σκοπιμότητες και την απουσία στοιχειώδους λογοδοσίας.

Όταν η αλήθεια γίνεται διαπραγματεύσιμη και η παραπληροφόρηση εργαλειοποιείται, πλήττεται ευθέως η δημοκρατική λειτουργία και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Ως πανεπιστημιακοί, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή την «κανονικοποίηση» της αριστείας του ψεύδους.

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο ενάντια σε όσους «άριστους αποφοίτους» κολλεγίων και ιδιωτικών «πανεπιστημίων» της κυβέρνησης επιχειρούν να το απαξιώσουν εδώ και μια επταετία, ενάντια σε όσους το δυσφημούν με συστηματικά σχεδιασμένες στρατηγικές αρνητικής δημοσιότητας, το υπονομεύουν με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, το απομειώνουν με τις διαγραφές των φοιτητών και φοιτητριών του που όμως μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ιδιωτικά «πανεπιστήμια», το μετατρέπουν σε εργαλείο της πολεμικής βιομηχανίας, το στοχοποιούν με ατέρμονες διαδικασίες «πιστοποίησης» και πειθάρχησης, το αποσταθεροποιούν μέσω της κατάργησης των δημοκρατικών διαδικασιών διοίκησης» καταλήγουν οι πανεπιστημιακοί.