«Έχω κοιτάξει και τις έντεκα περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εγώ δεν εισηγούμαι να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό. Αυτό που λέω είναι ότι αν ο θεσμός στραβώσει και αντί να κυνηγάει τις απάτες αρχίζει να ασχολείται με πολιτικά παιχνίδια ή αν ο θεσμός εξελιχθεί σε μία σύγκρουση της εγχώριας δικαιοσύνης με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τότε θα δημιουργείτο μια σοβαρή κρίση, που πραγματικά απεύχομαι να συμβεί», τόνισε ο Αδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNews.

Για τον Μακάριο Λαζαρίδη τόνισε πως «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά έγιναν αλλεπάλληλα σφάλματα» υποστηρίζοντας πως καλώς έφυγε από την κυβέρνηση.

Για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

«Έχω στηρίξει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ως βουλευτής έχω ψηφίσει τη σύστασή της. Εγώ είμαι φιλοευρωπαίος πολιτικός. Έδωσα μάχη την δεκαετία του 2010 να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν όλοι αυτοί που σήμερα πανηγυρίζουν ήταν στο Σύνταγμα, χορεύανε με τους αγανακτισμένους και ήθελαν η Ελλάδα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλοι οι θεσμοί στα κράτη, στους υπερεθνικούς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού κρίνονται στην εφαρμογή τους. Δεν εξαιρείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από αυτή την βασική δημοκρατική αρχή. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Όλοι κρινόμαστε. Στο ερώτημα αν αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον Τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού, η απάντηση είναι, ναι, με βάζουν σε σκέψεις και το λέω δημόσια με θάρρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τον Αύγουστο υπάρχει μια σειρά γεγονότων, που δεν είναι σωστή. Αυτοί που αγαπούν τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και που θέλουν να πετύχει, πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουν να τον προστατεύσουν. Αν αυτοί οι έντεκα βουλευτές αθωωθούν, όπως εγώ πιστεύω δεν θα έχει δεχθεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα μεγάλο πλήγμα αξιοπιστίας;».

«Εγώ δεν εισηγούμαι να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό. Αυτό που λέω είναι ότι αν ο θεσμός στραβώσει και αντί να κυνηγάει τις απάτες αρχίζει να ασχολείται με πολιτικά παιχνίδια ή αν ο θεσμός εξελιχθεί σε μία σύγκρουση της εγχώριας δικαιοσύνης με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τότε θα δημιουργείτο μια σοβαρή κρίση, που πραγματικά απεύχομαι να συμβεί.

»Όλοι αυτοί οι λαϊκιστές και οι αντιευρωπαϊστές που τώρα επενδύουν στην κυρία Κοβέσι την πτώση του κυρίου Μητσοτάκη, φτιάχνουν ένα αφήγημα εξαιρετικά προσβλητικό για την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή περίπου λένε ότι οι Έλληνες δικαστές δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και είναι "βρώμικοι", ενώ η Κοβέσι και οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι είναι "καθαροί". Αυτό είναι εξαιρετικά προσβλητικό και άδικο για την ελληνική δικαιοσύνη και αν επιτρέψουμε να καλλιεργηθεί αυτή η άποψη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα social media και στη δημόσια σφαίρα θα βλάψουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, πρέπει να το θέσουμε στη σωστή του βάση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός σύμμαχος και συνεργάτης της Ελληνικής δικαιοσύνης, όχι ανταγωνιστής της».

Για την άρση ασυλίας των βουλευτών:

«Πιστεύω ότι η δουλειά ενός πολιτικού είναι να ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών. Η βασική διάκριση του πολιτικού από τον ιδιώτη, είναι ότι ο πολιτικός θέλει να ασχολείται και με τα προβλήματα των άλλων, ο ιδιώτης θέλει να ασχολείται μόνο με τα δικά του προβλήματα. Άρα για μένα ένας βουλευτής που παίρνει τηλέφωνο γιατί θέλει να εκπροσωπήσει έναν συμπολίτη του που θεωρεί ότι αδικήθηκε, κάνει καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε μία δικογραφία που έχει σταλεί στη Βουλή και η οποία στην πραγματικότητα αμφισβητεί την καθημερινή λειτουργία του βουλευτή. Εγώ προσωπικά σε αυτό το θέμα θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω κοιτάξει και τις έντεκα περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου».

Για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Εάν έχει γίνει σφάλμα στον διορισμό του κυρίου Λαζαρίδη το 2007, το σφάλμα το έχει κάνει η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας που έκανε τον έλεγχο νομιμότητας. Εγώ να δεχθώ ότι έγινε σφάλμα. Σε κάθε περίπτωση όμως το μισθολογικό κλιμάκιο που μπαίνει ένας μετακλητός δεν το αποφασίζει ο ίδιος, ούτε ο Υπουργός, το αποφασίζει η υπηρεσία. Καλώς έφυγε από την Κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου. Ένα θέμα είναι ο πυρήνας και η ουσία του θέματος που δεν φαίνεται, και άλλο θέμα είναι το πώς έγινε ο χειρισμός όλες αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά έγιναν αλλεπάλληλα σφάλματα».

Παράλληλα, στάθηκε στη δημόσια παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για «σημαντικό πολιτικό μέγεθος» που «χρήζει σεβασμού».

Σε ό,τι αφορά τα social media, απηύθυνε γενική σύσταση: «Όταν είσαι εκνευρισμένος, άφησε το κινητό μακριά», υπογραμμίζοντας τους κινδύνους λανθασμένων αντιδράσεων.

Για την «υποκρισία» του ΠΑΣΟΚ:

«Με ενοχλεί φοβερά η υποκρισία. Για παράδειγμα, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ξήλωσε τον κύριο Παναγόπουλο, με αφορμή την έρευνα του εισαγγελέα στα οικονομικά του, είχα βγει δημόσια και είχα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας του κυρίου Παναγόπουλου. Τότε, επί σειρά ημερών, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ μου επιτίθονταν ονομαστικά σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Χθες, η παράταξη του κυρίου Ανδρουλάκη στήριξε τον κύριο Παναγόπουλο για να επανεκλεγεί πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Σας ερωτώ: ποιος από τους δυο μας ήταν υποκριτής; Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του που έβριζαν τον Παναγόπουλο και τώρα τον ψηφίσανε για πρόεδρο της ΓΣΕΕ;».

«Υποκρισία δεύτερη. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή και είπε ότι η πολιτική του πρόταση για τη χώρα είναι να πολεμήσει τη διαφθορά. Εμφανίστηκε ως ένας άνθρωπος που ως προς τη διαφθορά δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Χθες, έβγαλε selfie με τον κύριο Σάντσεθ. Η γυναίκα του κατηγορείται για διαφθορά, ο αδερφός του ερευνάται για διαφθορά και πρωτοκλασάτος υπουργός του συνελήφθη για διαφθορά, προφυλακίστηκε και δικάζεται αυτήν την εβδομάδα. Ερώτηση. Σε ενοχλεί η διαφθορά στην Ελλάδα, αλλά δεν σε ενοχλεί η διαφθορά στην Ισπανία; Πώς γίνεται αυτό; Άρα προφανώς δεν σε ενοχλεί η διαφθορά. Σε ενοχλεί ο Μητσοτάκης, σε ενοχλεί η Νέα Δημοκρατία».

Για τις δηλώσεις του κ. Μάριου Σαλμά:

«Επειδή ο κύριος Σαλμάς υπήρξε πρώην Υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Σαμαρά - Βενιζέλου και επειδή υπήρξε συνάδελφός μου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια, θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του. Λυπούμαι για αυτά που είπε για αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να καταθέσουν μέσα στην εβδομάδα μήνυση και αγωγή εναντίον του, ώστε να μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενα του στο δικαστήριο. Επειδή έχω περάσει την σκευωρία «Novartis», όπως και ο κύριος Σαλμάς, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής της προσωπικότητας μου δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου».

Για την πορεία της υγείας του κ. Γιώργου Μυλωνάκη:

«Ο κύριος Μυλωνάκης είναι σε σταθερή κατάσταση, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι θετικό γεγονός. Ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά αυτή η εβδομάδα ώστε να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα στην αποκατάσταση της υγείας του. Πέρασε ένα σοβαρό εγκεφαλικό, αλλά είχε άμεση ιατρική αντιμετώπιση και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία».

Για τη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»:

«Την Τετάρτη θα βρίσκομαι στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» για τα εγκαίνια του εργοταξίου της μεγάλης δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», που εγκρίθηκε από τη Βουλή πριν από λίγους μήνες. Εκεί χτίζουμε ένα νέο κτιριακό συγκρότημα που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοιτώνες για εφημερεύοντες γιατρούς. Το κτίριο αυτό, το οποίο θα είναι έτοιμο σε περίπου ενάμιση χρόνο, θα δώσει στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου 52 επιπλέον κρεβάτια. Μαζί με την επέκταση της παθολογικής κλινικής στην Αγία Βαρβάρα, θα «σβήσουμε» τα ράντζα. Αυτή η εικόνα με τα ράντζα εδώ και 20 χρόνια, που είναι τόσο αποκαρδιωτική και τόσο άδικη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και για τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται, σε περίπου 1,5 χρόνο από σήμερα θα είναι παρελθόν με το σχέδιο που εφαρμόζουμε».

Για τη ψευδή καταγγελία ότι δεν υπήρχαν γιατροί στο Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς:

«Ο σύλλογος των ιατρών της Κεφαλονιάς εξέδωσε μία ανακοίνωση, όπου μας απευθύνει δημόσια ευχαριστώ για την ταχύτατη αντίδρασή μας σε όλη αυτή την συκοφαντία. Το ΕΚΑΒ πήγε αμέσως, ο αγροτικός γιατρός με το ασθενοφόρο παρέλαβαν την άτυχη κοπέλα, την περίμεναν αναισθησιολόγος και καρδιολόγος, την διασωλήνωσαν στα τρία λεπτά, της έκαναν ΚΑΡΠΑ και ό,τι μπορούσε τεχνικά να κάνει η ανθρώπινη επιστήμη γι΄ αυτό το κορίτσι, έγιναν όλα.

Για τη ψευδή καταγγελία από ανώνυμη νοσηλεύτρια ότι δήθεν δεν υπήρχαν γιατροί εκείνο το βράδυ, έχω διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστώσουμε ποιος και γιατί έκανε αυτή την καταγγελία. Δεσμεύομαι ότι εάν αποδειχθεί ότι η καταγγέλλουσα προχώρησε σε αυτή την καταγγελία για προσωπικούς λόγους και κατασυκοφάντησε κατ΄ αυτό τον τρόπο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα φύγει από το ΕΣΥ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhxu4tjyowgp?integrationId=40599y14juihe6ly}