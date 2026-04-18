Η υπόθεση που αφορά το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη μπαίνει μοιραία σε σύγκριση με την περίπτωση της καθαρίστριας στον Βόλο, η οποία το 2019 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών για πλαστογραφία απολυτηρίου δημοτικού.

Η τότε 53χρονη γυναίκα στην πραγματικότητα είχε φτάσει μέχρι την πέμπτη τάξη του δημοτικού - αντί για την έκτη που έλεγε το απολυτήριο - και εργαζόταν σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου επί σχεδόν 20 χρόνια.

Η ίδια μιλώντας στο Mega είπε ότι «ήθελαν απολυτήριο δημοτικού. Ήθελαν μέχρι ΣΤ’ δημοτικού. Εγώ εν τω μεταξύ επειδή ήταν ο άντρας μου ανάπηρος, είχα δύο παιδιά να μεγαλώσω, το παραποίησα για να με πάρουν στη δουλειά. Με πήραν στη δουλειά, δούλεψα 20 χρόνια σχεδόν».

«Στο πειθαρχικό βέβαια μου είπαν να μην απολυθώ αλλά να με κατεβάσουν βαθμίδα αλλά ο δήμος ζήτησε τη δίωξή μου. Ο δήμος ήθελε να μου τα πάρει και να δώσω και τα λεφτά πίσω στα τόσα χρόνια που δούλεψα. Με πήγαν δικαστήριο. Στο πρώτο δικαστήριο έφαγα 15 χρόνια και στο δεύτερο 10. Και κάθισα 23 μέρες μέσα φυλακή και μετά πήγα Άρειο Πάγο και ο Άρειος Πάγος με αθώωσε. Θα μου μείνουν πάντα, πάντα μέσα στο μυαλό μου. Δεν φεύγουν. Ούτε μία μέρα δεν είναι να περνάς μέσα» πρόσθεσε η 60χρονη πλεον γυναίκα, η οποία είναι ακόμη φορτισμένη για τα όσα πέρασε.

«Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει να δικαστεί και αυτός»

Η περιπέτειά της κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια. Αναγνωρίζει το λάθος που έκανε όταν πλαστογράφησε το απολυτήριο δημοτικού και δέχεται ότι ήταν σωστό που την «έπιασαν».

«Έκανα το λάθος, ζήτησα συγγνώμη, δικάστηκα, έχασα τη δουλειά μου. Το απολυτήριο το έβγαλα γιατί μου είχαν πει ότι αν το βγάλω θα με ξανάπαιρναν στη δουλειά. Είπα δεύτερη ευκαιρία, ζήτησα συγνώμη. Πήγα πήρα το απολυτήριο, μου είχαν πει, όταν γινόταν όλο αυτό που ακουγόταν, μου είχαν υποσχεθεί ότι θα με πάρουνε. Τελικά δεν έγινε αυτό. Εργάζομαι από δω και από κει όπου βρω δουλειά».

«Θεωρώ ότι ήταν πολύ σκληρό αυτό που μου έδωσαν τόσο πολλά χρόνια αλλά πρέπει να δικαστεί και ένας άλλος άνθρωπος, που μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει να δικαστεί και αυτός. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ για κακούργημα και ο άλλος να πάει για πλημμέλημα. Δηλαδή είμαστε σε διαφορετικούς Θεούς, σε κατώτερο Θεό; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Για αυτό μόνο το πράγμα δηλαδή στεναχωριέμαι και είμαι απογοητευμένη. Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου. Συγκινήθηκα. Δεν ξεχνιέται γιατί η καταστράφηκε η ζωή μου».

