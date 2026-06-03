Για πολλούς και διάφορους λόγους συνυφασμένες οι... πορείες.

Το άγριο επεισόδιο στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Ευάγγελο Μαρινάκη μπορεί να σταθεί ικανό να φέρει ένα βήμα πιο κοντά θείο και ανιψιό μετά από μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικού πολικού ψύχους; Ναι, είναι η απάντηση που δίνουν κυβερνητικά στελέχη παρατηρώντας την μεγάλη εικόνα.

Πρώτον, διότι πιστεύουν ότι από το επεισόδιο εξαιρετικά ζημιωμένος βγήκε και ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού. Εκτιμούν -οι ίδιες πηγές - ότι ο καβγάς χαρίζει πολύτιμο πολιτικό χρόνο στην κυβέρνηση να κλείσει οριστικά την βεντέτα με τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλοι χειρισμοί…

Και ίσως το ίδιο επεισόδιο να μαρτυρά ότι οι τύχες του Κ. Μητσοτάκη, του Γρ. Δημητριάδη, αλλά και της Ν.Δ. εκλογικά να είναι για πολλούς και διάφορους λόγους συνυφασμένες…

Ίδωμεν.

Ε.Σ.