Άλλος ένας νεκρός, κατέληξε ένας από τους εγκαυματίες από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο! -Ρεκόρ θανάτων το 2025, θα νοιαστούν οι αρμόδιοι;

Άλλος ένας νεκρός εργαζόμενος σε χώρο δουλειάς, καθώς την Κυριακή κατέληξε ένας από τους εγκαυματίες από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο!

Το 2025 τα εργατικά δυστυχήματα («ατυχήματα» κατά ορισμένους, δυστυχώς και για την επίσημη πολιτεία) έχουν σημειώσει νέο αρνητικό ρεκόρ, ενώ και για το 2026 τα σημάδια δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

Πρόταση της στήλης: Να παραστεί ο πρωθυπουργός στις κηδείες κάποιων εξ αυτών που χάνουν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας, που πάνε για δουλειά το πρωί και δεν γυρνούν σπίτι τους το μεσημέρι!

Και επειδή (δεν είμαστε αιθεροβάμονες) δεν θα παραστεί σε κηδείες εργαζομένων που χάνουν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς καθώς αφενός δεν έχει κανένα κομματικό όφελος για μια τέτοια πράξη και αφετέρου πολιτικές της κυβέρνησής του είναι αυτές που φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα, ας κάνει κάτι άλλο: Ας εξοπλίσει τις Επιθεωρήσεις Εργασίας μήπως και προλάβουν να σωθούν κάποιες ζωές, καθώς ούτε αυτό γίνεται.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας», που χρόνια τώρα δίνουν μάχη για την ανθρώπινη ζωή στους χώρους εργασίας, αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» της ης Ιουνίου (το ΚΚΕ είναι το κόμμα που κάνει το μεγαλύτερο αγώνα στο χώρο αυτό) ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βασίζεται στα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας για πώς έχει η κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Και αφού κρατήσουμε πως πάνω από το 60% των συμβάντων μένουν στα «αζήτητα», αφού δεν διερευνώνται καν! Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα:

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Τον αριθμό των σχεδόν 20,5 χιλιάδων έφτασαν το 2025 τα αναγγελθέντα εργατικά «ατυχήματα» στους χώρους δουλειάς, τον υψηλότερο των τελευταίων 26 ετών, από τη σύσταση και λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας το 2000. Ταυτόχρονα ο αριθμός των διερευνημένων «ατυχημάτων» παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη νέα Εκθεση Απολογισμού της διορισμένης από την κυβέρνηση της ΝΔ διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία συνεχίζει το μαγείρεμα και την απόκρυψη στοιχείων, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών «ατυχημάτων», τα οποία αποδίδει σε «παθολογικά» και «τροχαία» αίτια.

Ετσι, παρά τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των εργατικών «ατυχημάτων», ο αριθμός των θανατηφόρων παραμένει ίδιος! Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 καταγράφηκαν 12 χιλιάδες εργατικά «ατυχήματα», από τα οποία τα 46 ήταν θανατηφόρα. Και το 2025 τα εργατικά «ατυχήματα» αυξήθηκαν κατά 71%, φτάνοντας σχεδόν τις 20.500, ωστόσο ο αριθμός των θανατηφόρων αυξήθηκε μόλις κατά ένα, φτάνοντας τα 47!

Η διαστρεβλωμένη παρουσίαση των στοιχείων αποτελεί άμεση συνάρτηση της σαφούς τάσης μείωσης του αριθμού των εργατικών «ατυχημάτων» που διερευνώνται.

Αποκαλυπτικό είναι το εξής στοιχείο: Το 2022 διερευνήθηκε το 83% των εργατικών «ατυχημάτων» και το 2025 διερευνήθηκε μόλις το 38,3%! Δεν είναι τυχαίο ότι το 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας ως «ανεξάρτητης αρχής», που μεταξύ άλλων έφερε την αλλαγή του τρόπου καταγραφής των εργατικών «ατυχημάτων», ο οποίος αποκρύπτει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της βαρβαρότητας στους χώρους δουλειάς.