Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS).

Η μερική απασχόληση αποτελεί διαχρονικά ένα σημαντικό βήμα ενηλικίωσης για πολλούς Αμερικανούς εφήβους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έρευνα της πλατφόρμας Resume Genius, οι πιο προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για νέους δεν βρίσκονται απαραίτητα στην εστίαση ή στο λιανεμπόριο, όπως συχνά πιστεύεται.

Η ανάλυση, που βασίζεται σε στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), κατατάσσει ως την υψηλότερα αμειβόμενη εργασία για εφήβους το επάγγελμα του τεχνικού και μηχανικού αυτοκινήτων, με διάμεσο ωρομίσθιο 23,88 δολάρια.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι babysitters με μέσο ωρομίσθιο 23,08 δολάρια, ενώ ακολουθούν οι επόπτες καταστημάτων λιανικής με 22,75 δολάρια και οι προπονητές ή ανιχνευτές ταλέντων (scouts) με 22,08 δολάρια την ώρα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι επόπτες υπηρεσιών εστίασης, με μέση αμοιβή 20,20 δολάρια ανά ώρα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (tutors), οι υπάλληλοι ανεφοδιασμού ραφιών, οι κηπουροί, οι σερβιτόροι και οι εργαζόμενοι στη φροντίδα παιδιών. Παρότι οι σερβιτόροι καταγράφουν χαμηλότερο διάμεσο ωρομίσθιο, στα 16,23 δολάρια, παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των εφήβων, με περίπου 360.000 νέους να απασχολούνται στον κλάδο.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι έφηβοι αντιμετωπίζουν αυτές τις θέσεις ως έναν τρόπο συμπληρωματικού εισοδήματος και όχι ως αφετηρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η εργασιακή εμπειρία σε νεαρή ηλικία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον τους. Η εξοικείωση με συνεντεύξεις, η συνεργασία με προϊσταμένους και η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η υπευθυνότητα και η επικοινωνία αποτελούν σημαντικά εφόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

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Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένες από αυτές τις θέσεις προσφέρουν και δυνατότητες εξέλιξης. Έφηβοι που παραμένουν σε μια εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες μπορούν να προαχθούν σε εποπτικούς ρόλους. Για να επιτύχουν επαγγελματική πρόοδο, απαιτούνται ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, αξιοπιστία, ωριμότητα και προσαρμοστικότητα.