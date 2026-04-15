Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος σπουδαστών που έχουν κινηθεί δικαστικά κατά του Κολεγίου που όπως διαπιστώθηκε δεν φέρει καμία έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και οι ανατροπές στην υπόθεση με το «πτυχίο» του Μακάριου Λαζαρίδη από το «περίφημο» Southeastern College. Σύμφωνα με νέα δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα έγγραφα που πιστοποιούν την αλήθεια των λεγομένων, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη νομιμότητα των τίτλων που φέρεται να χορηγούσε.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του υπουργείου Παιδείας, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν είχε την άδεια να απονέμει πανεπιστημιακούς τίτλους, όπως πτυχία, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά. Ωστόσο, το πλέον σοβαρό στοιχείο είναι ότι δεν είχε δικαίωμα να εκδίδει ούτε καν απλές βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων. Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το σύνολο των τίτλων που έχουν δοθεί σε φοιτητές τα προηγούμενα χρόνια, καθώς τίθεται ζήτημα εγκυρότητας ακόμη και σε βασικό επίπεδο πιστοποίησης σπουδών καθώς σε κάθε περίπτωση είναι «στον αέρα» η νομική και ακαδημαϊκή ισχύ των πτυχίων που έχουν λάβει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtr92m5v6ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εκτός θεσμικού πλαισίου - «Δεν είχε άδεια ούτε βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων να εκδώσει»

Όπως προκύπτει από τα ίδια έγγραφα, το ίδρυμα δεν διέθετε τις απαραίτητες εγκρίσεις για να λειτουργεί ως κολλέγιο, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Παράλληλα, δεν περιλαμβανόταν στους επίσημους καταλόγους αδειοδοτημένων φορέων του υπουργείου. Προς επίρρωση αυτών των γεγονότων είναι και η μαρτυρία του δικηγόρου Γιώργου Κουντούρη που εκπροσωπεί οκτώ φοιτητές φαρμακευτικής που έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι ο εν λόγω «εκπαιδευτικός» φορέας όχι μόνο δεν έχει λάβει άδεια για απονομή ακαδημαϊκών πτυχίων, αλλά ούτε καν για βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Κουντούρη και τα όσα δήλωσε στην πρωινή εκπομπή του MEGA το εν λόγω κολέγιο λειτουργούσε με ένα ιδιότυπο καθεστώς δεδομένου ότι κατάφερνε επανειλημμένα να ανανεώνει άδειες που είχαν ήδη ανακληθεί. «Αυτό το κολλέγιο περιέργως κατάφερνε μέσα στην πορεία των χρόνων να ανανεώνει την ήδη παυθείσα άδειά του. Δηλαδή λειτουργούσε τρία χρόνια, παυόταν. Ξαναέπαιρνε άδεια υπό άλλη οικονομική μορφή» τόνισε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα ερωτηθείς για το πτυχίο Λαζαρίδη ο δικηγόρος σημείωσε ότι «Δεν ξέρω τι έδωσε ο κύριος Λαζαρίδης. Ξέρω ότι οποιοσδήποτε μπορούσε να αντιληφθεί ότι αυτή η ποιότητα σπουδών δεν ήταν στα μέτρα της αριστείας. Αν αυτή είναι η αριστεία, τότε η μετριότητα ντρέπεται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhth39q53apt?integrationId=40599y14juihe6ly?}

Προς επίρρωση των λεγομένων του μάλιστα ο κ. Κουντούρης παρέθεσε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας όπου δηλώνεται ρητά και κατηγορηματικά ότι η μετεξέλιξη του Southeastern College ουδεμία αδειοδότηση διαθέτει ως εκπαιδευτικός φορέας. Ειδικότερα στο έγγραφο αναφέρεται ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος «IRIS» της Διεύθυνσης Αδειοδότησης, Προγραμματισμού και Υποστήριξης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προκύπτει ότι για τα νομικά πρόσωπα με τις επωνυμίες «SOUTHEASTERN RESEARCH INNOVATION AND EDUCATION Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «SOUTHEASTERN INNOVATION AND EDUCATION», «AUA TRAINING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «AUA» και «AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS (AUA)» δεν υφίστανται αποφάσεις έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ούτε ως Κολλεγίων, ούτε ως Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ/Ι.Σ.Α.Ε.Κ.), ούτε ως Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται στους επίσημους καταλόγους αδειοδοτημένων φορέων του Υπουργείου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους και τη δυνατότητα παροχής αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών τίτλων, καθώς σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η λειτουργία τέτοιων δομών προϋποθέτει ρητή και ενεργή διοικητική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, από τον διοικητικό έλεγχο των αρχείων προκύπτει ότι παρότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα ή προγενέστερες μορφές τους είχαν στο παρελθόν λάβει άδειες λειτουργίας ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, οι άδειες αυτές έχουν μεταγενέστερα παύσει ή ανακληθεί με σχετικές αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη αδειοδότηση δεν ισοδυναμεί με ισχύουσα δυνατότητα λειτουργίας ή απονομής εκπαιδευτικών τίτλων στο παρόν, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι οι σχετικές διοικητικές μεταβολές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα.

Παράλληλα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται από τους νόμους 3696/2008, 4093/2012, 4442/2016 και 4763/2020, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθίσταται σαφές ότι η ίδρυση και λειτουργία φορέων μεταλυκειακής ή μη τυπικής εκπαίδευσης υπόκειται σε αυστηρή αδειοδοτική διαδικασία και συνεχή εποπτεία από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ενώ η μη ύπαρξη σχετικής άδειας συνεπάγεται αδυναμία νόμιμης απονομής τίτλων σπουδών επιπέδου Bachelor, Master ή Doctorate, καθώς και κάθε μορφής επίσημης βεβαίωσης κατάρτισης στο πλαίσιο Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των αρμόδιων υπηρεσιών, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δεν δύνανται να λειτουργούν ως νόμιμοι πάροχοι εκπαίδευσης ή κατάρτισης με δικαίωμα απονομής αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtqvaaxuxnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μεταξύ των πληροφοριών που λάμβαναν οι εν δυνάμει αλλά και οι ενεργοί σπουδαστές ήταν ότι το πτυχίο τους θα τους απονεμηθεί από το πανεπιστήμιο «Southeastern», με το οποίο ισχυρίζονταν ότι συνεργάζονταν και ότι η αναγνώριση αυτού θα γίνεται μέσω ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, οι σπουδαστές λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα σε Κέντρα με τα οποία έχει συνεργασία το «πανεπιστήμιο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtr92mggp2x?integrationId=40599y14juihe6ly}