Οι αποκαλύψεις του ethnos.gr και οι σκληρές ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις που έχουν έρθει στο φως για το «πτυχίο» και την πρόσληψη του Μακάριου Λαζαρίδη σε θέσεις του δημόσιου τομέα την περίοδο 2007–2013, σημερινό δημοσίευμα του ethnos.gr φέρνει στο φως και σκάνδαλο οικογενειοκρατίας που αφορά τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης εγείροντας εκ νέου πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις για ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που βασίζονται σε ΦΕΚ της συγκεκριμένης περιόδου, ο κ. Λαζαρίδης είχε τοποθετηθεί τον Απρίλιο του 2013 σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιούνιο του 2013, υπέβαλε παραίτηση από τη θέση αυτή, προκειμένου να προσληφθεί σε θέση δημοσιογράφου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα και τα επίσημα στοιχεία που επικαλούνται, την επόμενη ημέρα της παραίτησής του, στο ίδιο γραφείο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων τοποθετήθηκε η σύζυγός του, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία των γεγονότων έχει προκαλέσει ερωτήματα στην αντιπολίτευση με αιχμές για πρακτικές οικογενειοκρατίας.

ΠΑΣΟΚ: «Οικογενειακή υπόθεση οι θέσεις στο δημόσιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας»

Εξίσου αιχμηρή είναι και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ όπου τονίζεται ότι «Όσο περνούν οι ώρες και έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον κ. Λαζαρίδη, ο Πρωθυπουργός εκτίθεται περισσότερο.

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης επέλεξαν να σιωπήσουν και για τη δεύτερη περίπτωση όπου το 2013 ο κ. Λαζαρίδης εμφανίζεται να προσλαμβάνεται στη Γραμματεία Ισότητας με αποδοχές ΠΕ από το δημόσιο.Οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν, οι θέσεις στο δημόσιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον τους ήθελαν γιατί ήταν «ωραίοι» ως οικογένεια. Επάγγελμα «κολλητός Μητσοτάκη».

ΣΥΡΙΖΑ: «Για να μην ψάχνουμε κ.Λαζαρίδη… Πόσες και ποιες απατεωνιές έχετε κάνει ακόμα;»

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει «Οι αποκαλύψεις για τον «άριστο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Μακάριο Λάζαρίδη, δεν έχουν τελειωμό. Με άλλα λόγια, την εποχή που ο Κυρ. Μητσοτάκης αναλάμβανε καθήκοντα υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με κεντρικό στόχο να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Λαζαρίδης όχι μόνο κατείχε θέση χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, αλλά την παρέδωσε και στη σύζυγο του. Αλήθεια, η κ. Κοτσαύτη διαθέτει άραγε τα απαραίτητα για τη θέση πτυχία; Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ.Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διώξει επιτέλους τον Μακάριο Λαζαρίδη ο Κυρ. Μητσοτάκης; Για να μην ψάχνουμε κ.Λαζαρίδη… Πόσες και ποιες απατεωνιές έχετε κάνει ακόμα;».

Νατσιός: Ο κ. Λαζαρίδης αποφοίτησε από το ΙΕΚ Μητσοτάκης

Στην υπόθεση Λαζαρίδη και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, που μονοπωλούν την επικαιρότητα αλλά και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως το δημογραφικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ERT echo και την εκπομπή «Έλληνες παντού».

«Στην Ελλάδα υπάρχει ένα κρυφό ΙΕΚ, το ΙΕΚ που λέγεται Μητσοτάκης. Όσα στελέχη, βουλευτές, συγκαλύπτουν τα εγκλήματα και τα σκάνδαλα, αμέσως προβιβάζονται, επιβραβεύονται με ένα υψηλό αξίωμα. Υψηλές βρομιές, υψηλό αξίωμα. Το ΙΕΚ Μητσοτάκης έχει τελειώσει ο κ. Λαζαρίδης» σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ και συνέχισε: «την ώρα που ο κύριος Υπουργός ανέβηκε προχθές με το ψευδοπτυχίο του σε τηλεόραση και έλεγε, θα έλεγα, ανερυθρίαστα ψέματα μπροστά σε εκατομμύρια Έλληνες, τον έβλεπαν χιλιάδες νέα παιδιά, διδακτορικά και μεταπτυχιακά, που ξενιτεύτηκαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερη τύχη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τα έχουν μόνο για καφέδες και για θελήματα, οι γαλαζοφρουροί, ας τους πω έτσι. Φεύγουν προκομμένα παιδιά που τα έχει τόσο ανάγκη η πατρίδα, γιατί βέβαια εκεί οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί είναι πολύ ανώτεροι και καλύτεροι, ενώ στην πατρίδα μας επικρατεί ο φθόνος και η αναξιοκρατία. Τα ποτίζουμε με πίκρες και φαρμάκια. Ξενιτεύεται ή καλύτερα θα έλεγα αυτοεξορίζεται αυτή η λαμπρή μαγιά του έθνους μας, η μαγιά του ήθους και της επιστήμης, και μας μένουν οι σαλταδόροι, οι οποίοι έχουν ένα σύνθημα: “τα λίγα βγαίνουν με κόπο, τα πολλά με κόλπο”. Γι’ αυτό και τους ονομάζω σαλταδόρους (…)

Όσον αφορά τα άλλα σκάνδαλα, τι να πει κανείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκατομμύρια μοιράστηκαν σε ημετέρους με τη συνενοχή κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Και βέβαια είναι δυνατόν, αυτό είναι το αίσχος που πρέπει να στηλιτεύσουμε, να εγκαλείται η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για τους χειρισμούς της, αντί να αφήνεται να ενεργήσει απρόσκοπτα τα δέοντα η υποτιθέμενη ανεξάρτητη δικαστική εξουσία;

Κι ας προσεχθεί και αυτό: ούτε ένα ευρώ δεν έχει επιστραφεί στους νόμιμους δικαιούχους, ενώ αυτή η όψιμη αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού, το ακούω από αγρότες γιατί έχουμε επαφή, σε αγροτικές περιοχές κατοικώ, ταλαιπωρεί με τον άκρατο γραφειοκρατισμό όλους εκείνους που ενεργούσαν στα πλαίσια της νομιμότητας. Δηλαδή και οι άξιοι, οι έντιμοι, που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τις επιδοτήσεις για να καλλιεργήσουν, με τον γραφειοκρατισμό που προέκυψε δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Τι να λέμε».