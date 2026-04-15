«Τι περιμένουν οι δήθεν "άριστοι" υπουργοί Πιερρακάκης και Λιβάνιος για να ανακαλέσουν τις ρουσφετολογικές προσλήψεις Λαζαρίδη, εφόσον αφορούν σε δημόσιο χρήμα και στη δημόσια διοίκηση;»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για χαρακτηριστικό παράδειγμα «ρουσφετολογικής αντίληψης» της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί «σήμα κατατεθέν» της λειτουργίας της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημαίνοντας πως εγείρονται σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις και να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο αλλά συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «οι μόνες περγαμηνές του κ. Λαζαρίδη ήταν η κομματική ταυτότητα της ΝΔ και ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο μάλιστα είχε κατ' επανάληψη καταγγελθεί και σφραγιστεί. Και αντί να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί, τολμά να κουνά το δάχτυλο στον Ελληνικό λαό και να προβάλει γελοίες δικαιολογίες. Τι περιμένουν οι δήθεν "άριστοι" υπουργοί Πιερρακάκης και Λιβάνιος για να ανακαλέσουν τις ρουσφετολογικές προσλήψεις Λαζαρίδη, εφόσον αφορούν σε δημόσιο χρήμα και στη δημόσια διοίκηση; Τι έχει να πει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για την απάτη Λαζαρίδη να εξισώσει μια παραπλανητική βεβαίωση με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων;»

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Όπως αποκαλύπτουν πολλά πλέον δημοσιεύματα, ο πολιτικός απατεώνας Μακάριος Λαζαρίδης προσελήφθη σε αρκετές θέσεις στο ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2007 έως και 2013, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Θέσεις για τις οποίες απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου ή και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, και που είχαν φυσικά αντίστοιχες αμοιβές.

Οι μόνες περγαμηνές του κ. Λαζαρίδη ήταν η κομματική ταυτότητα της ΝΔ και ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο μάλιστα είχε κατ' επανάληψη καταγγελθεί και σφραγιστεί.

Και αντί να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί, τολμά να κουνά το δάχτυλο στον Ελληνικό λαό και να προβάλει γελοίες δικαιολογίες. Τι περιμένουν οι δήθεν «άριστοι» υπουργοί Πιερρακάκης και Λιβάνιος για να ανακαλέσουν τις ρουσφετολογικές προσλήψεις Λαζαρίδη, εφόσον αφορούν σε δημόσιο χρήμα και στη δημόσια διοίκηση; Τι έχει να πει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για την απάτη Λαζαρίδη να εξισώσει μια παραπλανητική βεβαίωση με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων;

Τι περιμένει η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης και το Ελεγκτικό Συνέδριο για να καταλογίσουν και να απαιτήσουν πίσω τους μισθούς που πήρε παράνομα;

Και βεβαίως, τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;

Μία είναι η εξήγηση.

Ο κ. Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά. Αυτή η κυβέρνηση, όχι απλά καλύπτει, αλλά στηρίζει την απατεωνιά για να καλοπερνάνε οι γαλάζιες ακρίδες και αρουραίοι.

Για αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, για να ανασάνει ο Ελληνικός λαός.

