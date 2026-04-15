«Ο Τσίπρας είχε καθοριστικό ρόλο και αντίστοιχα μερίδιο ευθύνης, αλλά θα ήταν λάθος να τα χρεώνουμε όλα στον Τσίπρα», είπε μεταξύ άλλων ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Για την υπόθεση Λαζαρίδη, τη Νέα Δημοκρατία, την κρίση στην Αριστερά, αλλά και τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα μίλησε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αφού ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη μετά το ανεύρυσμα εγκεφάλου που υπέστη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, δήλωσε πως «Το θέμα δεν είναι το πτυχίο που έχει και αν αυτό συνάδει με τα προσόντα της υπουργικής του θέσης. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Λαζαρίδης διαρκώς ψεύδεται και ψεύδεται για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια θέση την οποία κατέλαβε στο Δημόσιο, η οποία είχε συγκεκριμένα προσόντα και αμειβόταν με βάση αυτά τα προσόντα. Επομένως, τίθεται και θέμα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Δημοσίου για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών του κ. Λαζαρίδη».

Πρόσθεσε πως «το γεγονός ότι έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά του κ. Λαζαρίδη σε μια θέση που δεν είχε τα τυπικά προσόντα καταδεικνύει το βάθος αυτού που λέμε "βαθύ κράτος" της Νέας Δημοκρατίας και του γαλάζιου βαθέος κράτους, αυτού που υποτίθεται ότι αντιμάχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ο κύριος Λαζαρίδης».

Για το κράτος της ΝΔ και την κρίση των κομμάτων

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ακόμα πως «καταδεικνύεται το πόσο βαθύ είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε εκείνη την περίοδο να εντάσσει ένα δικό της "γαλάζιο παιδί", όπως ήταν ο κύριος Λαζαρίδης, σε μια θέση χωρίς να υπάρχουν καν τα τυπικά προσόντα. Και σήμερα, μάλιστα, να μας κουνάει το δάκτυλο με έναν τρόπο εξαιρετικά προκλητικό. Μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, αυτό είναι αλάτι στην πληγή της κοινωνίας. Η προκλητικότητα αυτή συνιστά μια προσβολή και στο πολιτικό σύστημα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί το πολιτικό σύστημα είναι απαξιωμένο και γιατί ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στα πολιτικά κόμματα».

Για την κρίση της Αριστεράς, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα

Αναφερόμενος στην κρίση και τις ευθύνες της Αριστεράς, ο επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε πως «οι ερμηνείες δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στον πυρήνα του, που είναι η κρίση αξιοπιστίας, είναι οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν. Είναι και ο τρόπος με τον οποίον έγινε η πολιτική, έγινε αντιληπτή η πολιτική ως ένα παίγνιο. Να πάμε λίγο από δω, να πάμε λίγο από κει, να θολώσουν το μήνυμα, να ικανοποιήσουμε όλα τα ακροατήρια και στο τέλος να μην ικανοποιηθεί κανένα. Ο Τσίπρας είχε και έναν καθοριστικό ρόλο. Έχει αντίστοιχα ένα μερίδιο ευθύνης. Όμως, θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να τα χρεώνουμε όλα στον Τσίπρα. Αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας».

Συνέχισε λέγοντας πως «Αν μπορούσε να διαμορφωθεί ένας ευρύς προοδευτικός πόλος που θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά και να αλλάξει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ρεαλιστικά μιλώντας, αυτό προφανώς θα έβαζε και το ερώτημα με πολύ διαφορετικό τρόπο και σε εμάς. Το διακύβευμα θα ήταν: θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης ή όχι; Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό με βάση τα όσα δηλώνουν Ανδρουλάκης και Τσίπρας».

Σχετικά με τους στόχους Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σημείωσε πως «το ζήτημα σήμερα για όλο τον προοδευτικό χώρο και για την αριστερά συγκεκριμένα είναι πώς μπορεί να υπάρχει μια πολιτική ανατροπή. Πώς δηλαδή μπορεί να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να το απαντήσουν πρωτίστως ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Τσίπρας. Πραγματικό ερώτημα είναι γιατί δεν τα βρίσκει το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει ο Μητσοτάκης; Θεωρούν πραγματικά ότι μόνοι τους μπορούν να κερδίσουν τον Μητσοτάκη; Αυτό που βλέπουμε είναι μια κούρσα για το ποιος θα βγει δεύτερος, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυοφορούμενου κόμματος του κύριου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Το ποιος θα βγει δεύτερος δεν αφορά την κοινωνία. Και να σας πω και κάτι; Δεν αφορά και εμάς, την Αριστερά».

Το μέλλον της Νέας Αριστεράς

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε και για το μέλλον και τον ρόλο της Αριστεράς. «Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε πάρει μια επιλογή. Η επιλογή αυτή λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια πορεία η οποία να έχει ένα καθαρό πολιτικό στίγμα. Ένα πολιτικό στίγμα το οποίο δεν θα είναι θολό, δεν θα δείχνει ότι το δικό μας πολιτικό κόμμα είναι μια σημαία ευκαιρίας, ένα κόμμα το οποίο θα έχει ημερομηνία λήξης.

»Θεωρώ ότι είναι βιώσιμη η πορεία της Νέας Αριστεράς μέσα από μια συνολική επανατοποθέτηση στα ζητήματα της πολιτικής της στρατηγικής, μια αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος, της πολιτικής της ταυτότητας, του δικού της πολιτικού λόγου. Η κοινωνική χρησιμότητα ενός κόμματος σαν τη Νέα Αριστερά –πιστέψτε με– είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πραγματική και ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα, γιατί λέει πράγματα που δεν λένε τα άλλα κόμματα και προτείνει λύσεις που αντιμετωπίζουν τον πυρήνα των προβλημάτων που ταλαιπωρούν σήμερα την κοινωνία».