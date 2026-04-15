Μέσω του Μακάριου Λαζαρίδη δοκιμάζεται η σχέση του Μαξίμου με βουλευτές της πλειοψηφίας- Εμπλεκόμενοι βουλευτές στη δικογραφία εξετάζουν ακόμα και αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία- Τι θα πει ο πρωθυπουργός.

Η ανακωχή λόγω Πάσχα τελείωσε. Η πόλωση επιστρέφει και μάλιστα δριμύτερη. Αύριο στη βουλή ο Κ. Μητσοτάκης θα κληθεί -μετά από παρατεταμένη αφωνία- να απαντήσει στα συντονισμένα πυρά του Ν. Ανδρουλάκη και των άλλων αρχηγών της αντιπολίτευσης για τη νέα τροπή που έχει πάρει η υπόθεση των υποκλοπών. Ειδικά μετά τις έμμεσες αιχμές Ντίλιαν για εμπλοκή της ΕΥΠ και του Μαξίμου στις παράνομες παρακολουθήσεις.

Απαντήσεις καλείται να δώσει και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διαδέχονται η μία την άλλη στη βουλή. Με 13 βουλευτές της Ν.Δ και δύο υφυπουργούς να έχουν βγει στην «σέντρα» για ...ρουσφέτια -όπως τα χαρακτηρίζουν τις ποινικές παρεμβάσεις τους κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- που ζήτησαν ενώ έπεται συνέχεια...

Απάντηση Μητσοτάκη με θεσμικές αλλαγές - Κάλυψη στους «γαλάζιους» βουλευτές

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο τρόπος μέσω του οποίου ο Κ. Μητσοτάκης θα αναζητήσει την φυγή προς τα εμπρός είναι η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που θα περιορίζουν το ρουσφέτι και την διαφθορά. Είτε μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης είτε μέσω αλλαγών στο πολιτικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει λεκτικά να καλύψει τους βουλευτές του που θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κι αυτό επειδή γνωρίζει ότι η πραγματική απειλή για το Μαξίμου αυτή τη φορά παραμονεύει από την ίδια την «γαλάζια» Κ.Ο. που βράζει...

Crash test για την συνοχή της «γαλάζιας» Κ.Ο η υπόθεση Λαζαρίδη

H υπόθεση Λαζαρίδη μπορεί να μοιάζει σαν ένα ακόμη επεισόδιο στην προεκλογική πόλωση κυβέρνησης- αντιπολίτευσης αλλά η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική.

Μέσω του Μακάριου Λαζαρίδη δοκιμάζεται η σχέση του Μαξίμου με την «γαλάζια» Κ.Ο.

Στο παρασκήνιο αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές δεν δέχονται την λογική του δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένας τουλάχιστον βουλευτής της Ν.Δ. μάλιστα επρόκειτο σήμερα να θέσει ζήτημα Λαζαρίδη ζητώντας σαφείς εξηγήσεις.

«Παρανόμησε ή όχι; Αν δεν παρανόμησε έχει καλώς. Αν όμως, παρανόμησε τότε υπάρχει ζήτημα» αναμένεται να πει.

Το επιχείρημα όσων αντιδρούν, συγκεκριμένα. «Πώς γίνεται να απομακρύνεις τον Δ. Βαρτζόπουλο ή τον Ν. Μηταράκη για ένα μέιλ ή ένα τηλεφώνημα που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να κρατάς τον Μ. Λαζαρίδη που πήρε θέση ειδικού συνεργάτη χωρίς να έχει πτυχίο από ΑΕΙ;».

Κάποιοι θυμήθηκαν μέχρι και την περίπτωση του Αντώνη Διαματάρη ο οποίος απομακρύνθηκε από την θέση του Αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών το 2019 επειδή δήλωνε στο βιογραφικό του ότι είχε μεταπτυχιακό από το Columbia ενώ δεν το είχε ολοκληρώσει.

«Στην περίπτωση Λαζαρίδη γιατί δεν γίνεται το ίδιο;» αναρωτιούνται.

Προβολή «γαλάζιας» δυσφορίας με στόχο το Μαξίμου

Είναι φανερό ότι η περίπτωση Λαζαρίδη είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους δυσαρεστημένους βουλευτές να δείξουν την δυσφορία τους. Ένας λόγος παραπάνω που υπήρξε από τους πρώτους στενούς συνεργάτες του Κ. Μητσοτάκη με τις μετοχές του να σκαρφαλώνουν στο εσωκομματικό χρηματιστήριο μετά την συμμετοχή του στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνοντας πρόσφατα τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Το Μαξίμου ευθύνεται για την σημερινή εικόνα. Ας μην έδιωχνε μία σειρά στελεχών από τον Βορίδη και τον Μπουκώρο μέχρι τους 11 βουλευτές που στέλνει στη δικαιοσύνη. Εκείνοι έφθασαν εδώ τα πράγματα» λένε με κάποιους να δείχνουν άγριες διαθέσεις για την πορεία.

Με ειλημμένη την απόφαση τους να ζητήσουν την σύγκληση της Κ.Ο για να «συζητηθούν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν» όπως λένε.

Πού μπορεί να φθάσει το εσωκομματικό ρήγμα

Στο παρασκήνιο έχουν αρχίσει οι διεργασίες εντός της Κ.Ο. χωρίς κανείς να μπορεί να πει με σαφήνεια που θα καταλήξουν.

Κάποιοι από τους βουλευτές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αισθάνονται ότι βρίσκονται σε «πολιτική ομηρία» μέχρι τις εκλογές φλερτάρουν ακόμη και με την ιδέα της αποχώρησης από την Κ.Ο της Ν.Δ.

Αναζωπυρώνονται τα σενάρια για κόμμα από τον Αν. Σαμαρά

Με τα μηνύματα που λαμβάνουν σχετικά με το αν θα συμπεριληφθούν ή όχι τελικώς στα ψηφοδέλτια να είναι συγκεχυμένες. «Άλλα μας λέει ο ένας άλλα μας λέει ο άλλος. Και εμείς αν αθωωθούμε μπορούμε να πούμε στο τέλος ότι δεν θέλουμε εμείς να είμαστε στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.».

Οι απειλές για παράδοση της έδρας λίγο πριν από τις εκλογές προϋποθέτει ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους σε ψηφοδέλτια άλλου κόμματος. ..Αναζωπυρώνοντας τα σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Τυχαία ή όχι τόσο ο Μ. Χρυσομάλλης όσο και ο Ανδρέας Κατσανιώτης τελευταία στα μηνύματα τους υπογράφουν ως απλοί βουλευτές Μεσσηνίας και Αχαΐας αποφεύγοντας να αναφέρουν ότι ανήκουν στη Ν.Δ. Μια πρώτη εξήγηση που δίνουν είναι ότι αναγκάζονται πολλές φορές να το κάνουν επειδή δεν χωράνε στις κάρτες όλα τα στοιχεία...

«Ήξεραν ότι μας παρακολουθούσαν»

Γεγονός είναι ότι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Κ.Ο. και το Μαξίμου έχει διαρραγεί και η καχυποψία έχει εμφιλοχωρήσει. Τώρα υπάρχουν βουλευτές που υποψιάζονται ακόμη και σκοπιμότητα γύρω από το γεγονός ότι δεν τους είχαν προειδοποιήσει για το γεγονός ότι παρακολουθούνταν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το ήξεραν ότι μας παρακολουθούν και μας άφησαν σε άγνοια. Ίσως για να μας έχουν στο χέρι» λένε και επικαλούνται τόσο τον Χρ. Μουκώρο όσο και τον Μ. Χαρακόπουλο οι οποίοι φέρεται να μην υπουργοποιήθηκαν στο παρελθόν με το συγκεκριμένο επιχείρημα.

Δυσφορία και για τους υποψήφιους ..υπουργούς

Τώρα όλα πλέον παίρνουν διαστάσεις εσωκομματικού πολέμου. Ακόμη και το γεγονός ότι σειρά υπουργών παραμένουν στις θέσεις τους ενώ πρόκειται να κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές. «Ισχύει για όλους το ασυμβίβαστο εκτός από τους υπουργούς. Για αυτούς δεν ισχύει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τα υπουργεία τους 18 μήνες πριν από τις εκλογές όπως ισχύει για τους απλούς Γ. Γραμματείς ή όσους κατέχουν κομματική θέση. Ετοιμάζουν την νέα δική τους γενιά βουλευτών» λένε.

Επανέρχονται τα σενάρια για εν πλω αλλαγή Μητσοτάκη

Στο πίσω μέρος του κεφαλιού κάποιων δεν έχει φύγει ακόμη η ιδέα της εν πλω αλλαγής του Κ. Μητσοτάκη στα πρότυπα της απομάκρυνσης του τότε πρωθυπουργού Γ. Παπανδέρου το 2011 όταν επέστρεψε από το φιάσκο των Καννών και αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από το κύμα αμφισβήτησης στο πρόσωπο του από την «πράσινη» Κ.Ο.