Οι έλεγχοι της Αστυνομίας θα είναι εντατικοί καθ'όλη τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος θέτει σε ισχύ η Αστυνομία, εξαιτίας της επικείμενης εξόδου ενόψει του τριημέρου.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από την Παρασκευή 29/05 έως και τη Δευτέρα 01/06.

Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Αναλυτικά ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

εντατικά μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης εκδρομέων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη τροχονομική αστυνόμευση σε χώρους με μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.), καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

μέτρα και ειδικές δράσεις εντός των πόλεων καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου, με σκοπό την επικράτηση ασφαλούς κυκλοφοριακής τάξης και ευρυθμίας γενικότερα.

συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, που θα εκτελούν καθήκοντα σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου και θα επικεντρωθούν σε επικίνδυνες παραβάσεις και παραβάσεις που ευθύνονται βάσει στατιστικών στοιχείων για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ

συνεργασία και συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επισημαίνεται ότι, οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ενώ τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Επιπρόσθετα, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Η Ελληνική Αστυνομία, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου:

Να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας.

Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν αλκοόλ, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες, ακόμη και οι συνοδηγοί και συνεπιβάτες.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση παιδικών καθισμάτων.

Επίσης: