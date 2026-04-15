Θέση για την αυριανή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή πήρε η Νέα Αριστερά.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην αντιπολίτευση το ζήτημα με τον τίτλο σπουδών του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη. Την κατάσταση δεν άφησε ασχολίαστη η Νέα Αριστερά, η οποία τονίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξασφαλίσει θέση «ρεζερβέ» στο Δημόσιο για τον κ.Λαζαρίδη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», το οποίο γράφει πως μόλις ο Μακάριος Λαζαρίδης αποχώρησε από μία θέση για να μεταπηδήσει σε άλλη στο Δημόσιο, στη θέση αυτή προσελήφθη η σύζυγός του.

«Αν ήμασταν στη θέση του κ. Μητσοτάκη, δεν θα πηγαίναμε αύριο στη Βουλή με τον κ. Λαζαρίδη στο κυβερνητικό σχήμα», καταλήγει η Νέα Αριστερά.