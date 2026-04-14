Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταθέσει την παραίτησή του, λέγοντας πως «δεν έχω να δώσω καμία εξήγηση».

«Νόμιμο» χαρακτήρισε ο Μακάριος Λαζαρίδης τον διορισμό του ως ειδικός επιστήμονας του υπουργείου Παιδείας το 2007, «με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190 του 1994», παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε ένα βασικό προαπαιτούμενο: πτυχίο ΑΕΙ.

«Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο. Διότι, οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή (βουλευτή, υπουργού) δεν περνούν από ΑΣΕΠ, και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο τόσο αυστηρός έλεγχος όπως στους μόνιμους», τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στο Open.

«Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190 του 1994 υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιων διορισμών και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλο όπως ειδικός επιστήμονας. Το επέλεγε η διοίκηση και ο πολιτικός», πρόσθεσε.

«Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, ήταν νόμιμο», επανέλαβε, προσθέτοντας: «Έχω πτυχίο, είμαι νόμιμος. Τελεία και παύλα».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταθέσει την παραίτησή του, λέγοντας πως «δεν έχω να δώσω καμία εξήγηση».

Δεν θα κάνω το χατίρι σε κανέναν, είπε, κάνοντας αναφορά στους κ.κ. Πολάκη και Κασσελάκη.

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, έκανε αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και τη Θάλεια Δραγώνη, λέγοντας: «Ηταν βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, είχε ακριβώς το ίδιο ζήτημα με μένα. Αποφοίτησε από Deree», προσθέτοντας στη συνέχεια «Αρα η κ. Δραγώνα πρέπει να πάει φυλακή, της αναγνωρίστηκε πτυχίου που δεν είχε πάρει».

«Μπέρδεψα το "ν" με το "μ"»

Οταν ρωτήθηκε από τη Μίνα Καραμήτρου αν έχει ισχυριστεί ποτέ στο παρελθόν ότι είναι κάτοχος δημόσιου πανεπιστημίου, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε αρνητικά.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος διάβασε μια παλαιότερη ανάρτησή του στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων «όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο...», με τον υφυπουργό να εξηγεί: «Η ανάρτησή μου αυτή αντί να έχει το "ν", έχει το "μ". Τι σημαίνει αυτό;».

«Ειστε εύκολη στην κριτική, κυρία Καραμήτρου», τόνισε.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι μέχρι σήμερα κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του για το ζήτημα.

«Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο κολέγιο of the Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου», είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας για το πτυχίο του.

«Αυτά τα κολλέγια δεν θα εβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο από όσους κράζουν», είπε ακόμη. «Από εκεί αποφοίτησαν πολλοί που διαπρέπουν. Με το πτυχίο αυτό έκαναν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό», σημείωσε.

Το κολέγιο αυτό είχε πάρα πολλά buildings, πάρα πολλά κτήρια και πήγα χθες με τις κόρες μου, να το φωτογραφίσω, στη Λεωφόρο Αμαλίας, εκεί είναι ένα από τα κτήρια που είχε έδρα το κολέγιο, ένα άλλο, που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα άλλο είναι ναυτιλιακή εταιρεία, είπε μιλώντας στο OPEN, δείχνοντας και φωτογραφίες.

Ο κύριος Λαζαρίδης τόνισε πως ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σπουδών, πολύ αυστηρό και πως δεν θα απολογηθεί για επιλογές ζωής που έκανε πριν από 40 χρόνια.

Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, που δεν ήταν αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών, είπε σχετικά με τον τότε διορισμό του. Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο νόμου του 1994, υπήρχαν περιπτώσεις ατόμων χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, που διορίζονταν σε αυτές τις θέσεις, με αποφάσεις πολιτικών.

Ο νέος υφυπουργός, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση πως παράτυπα είχε διοριστεί ειδικός επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, έδειξε συγκεκριμένα το έγγραφο του πτυχίου που ανέγραφε:

«Κολέγιο της Νοτιοδυτικής Ευρώπης - Διοικητικό Συμβούλιο: Με την εξουσία που επιδίδεται από την Πολιτεία του Ντέλαγουεαρ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και κατόπιν συστάσεων του προσωπικού, με το κατωτέρω απονέμουμε στον Λαζαρίδη Μακάριο το Δίπλωμα Bachelor στις Τέχνες».