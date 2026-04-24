Ο επί 26 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος βρέθηκε καλεσμένος στο OPEN και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Σκέρτσου, των «αρχοντόπαιδων» της κυβέρνησης ενώ μεταξύ άλλων επέκρινε και τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Για τον αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις δικογραφίες Κοβέσι και την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων βουλευτών» ο Γιώργος Βλάχος διευκρίνισε πως δεν υπάρχει γκρίνια αλλά αγωνία, για το μέλλον του καθενός, της παράταξης κλπ. «Όντως υπάρχει τσουβάλιασμα με τις δικογραφίες της κας. Κοβέσι» τόνισε και πρόσθεσε πως «περισσότερες ευθύνες υπάρχουν στην πρώτη δικογραφία και όχι στις δεύτερες» επισημαίνοντας αυτές που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι συνάδελφοι που πήραν για να ενδιαφερθούν για κάποιον... εκεί υπάρχει ευθύνη αρκεί αυτό να αποδειχθεί από την δικαιοσύνη» τόνισε. «Ήμουν από αυτούς που είπα ότι αν ήμουν σε μία τέτοια λίστα θα ήθελα την αθώωσή μου να την δώσει η δικαιοσύνη και όχι η Βουλή».

Για τις κατηγορείς Κοβέσι περί εγκλημάτων, ο Γιώργος Βλάχος επισήμανε πως «κάποια γεγονότα ήταν αρκετά ξεκάθαρα για κάποιους συναδέλφους. Εγώ δεν βλέπω σκοπιμότητα», είπε εκφράζοντας εντελώς αντίθετη άποψη από τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ποιος δίνει εντολή, ποιον θα παρακολουθήσουν;» διερωτήθηκε ο Γιώργος Βλάχος. «Το θέμα είναι να υπάρχει βάσιμο κατηγορητήριο και όχι μία απλή επικοινωνία. Θα έρθει κι άλλη δικογραφία, παρακολουθούν κι άλλους, πού αρχίζει και πού τελειώσει αυτό; Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε στα τηλέφωνα, να κλείσουμε τα γραφεία μας;» συνέχισε.

Για το «αντάρτικο» στη ΝΔ, πριν την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» της ΝΔ, ο κ. Βλάχος είπε «όντως εμφανίστηκαν κάποιοι συνάδελφοι στο εντευκτήριο, επιχειρηματολογούσαν, μεγάλα λόγια. Εγώ σε αυτούς θα απαντήσω θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Γιατί τα μάζεψαν όλα και ψήφισαν όπως ψήφισαν άρα ό,τι είπαν δεν ίσχυαν. Δεύτερον, προσωπικά δεν μου έγινε κανένα μασάζ, δεν με πήραν τηλέφωνο. Ψήφισα υπέρ της άρσης, επειδή το ζήτησαν οι συνάδελφοι και επειδή δεν ήθελα να στερήσω το δικαίωμα αθώωσης από το δικαστήριο. Όχι δεν υπήρχε ντιλάρισμα που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης», ξεκαθάρισε. «Οι συνάδελφοι κινήθηκαν αυτοβούλως χωρίς καμία ενημέρωση. Στα ψηφοδέλτια μπαίνουν όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές εκτός εάν κάποιος δεν θέλει, ή κατηγορηθεί για κάτι, προκύψει κάτι. Αλλιώς δεν βγαίνει κάποιος από τα ψηφοδέλτια. είθισται ποτέ βουλευτής να μην φεύγει εκτός κι αν υπάρχει κάτι» είπε σχολιάζοντας την κίνηση Μαρινάκη, ως «λίγο βιαστική». «Γιατί έπρεπε να το πει την επόμενη μέρα; Εάν κάποιος κατηγορηθεί προφανώς δεν θα είναι (υποψήφιος) εάν αθωωθεί όμως... Αν αποφασίστηκε να λεχθεί αυτό στον πρωινό καφέ (στο Μαξίμου) έχει καλώς αλλά από όσο ξέρω δεν έγινε σε συνεννόηση με τους συναδέλφους».

«Αρχοντόπουλο» ο Σκέρτσος

Για το μήνυμα Σκέρτσου, περί πελατειακών σχέσεων, το χαρακτήρισε λάθος. «Προφανώς έκανε λάθος. Ποιο παρελθόν; Ο κ. Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι, που τους είπα αρχοντόπουλα εγώ, δεν κάνουν ποτέ μαχόμενη πολιτική. Όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο, εκ του ασφαλούς τι είσαι, είσαι μαχητής; Η δυσκολία είναι να επικοινωνείς με τους πολίτες και να εξηγήσουμε....ας μην το προσωποποιήσουμε. Όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Είναι δύσκολο να έρθεις στο πεζοδρόμιο, στην καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες. Από εκεί κρατάει η ΝΔ την επαφή με την κοινωνία».

Συνεχίζοντας για τα σχόλια περί πελατειακής σχέσης του Σκέρτσου, ο κ. Βλάχος τόνισε ότι «οι βουλευτές τι δυνατότητες έχουν; Διαχειρίζονται χρήματα; Αποφασίζουν; Τίποτα. Παρεμβαίνουν όπου κατά τη γνώμη τους είναι άδικο. Όλα τα κόμματα για την ψήφο δεν παλεύουν; Άρα ποια είναι η ανταμοιβή; Η ψήφος και ο σταυρός. Γιατί να μην τη θέλω την ψήφο, όχι για τον έναν για τους πολλούς».

Σχολίασε πως κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ξέρουν. «Δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση Σκέρτσου. Όλοι οι πρωθυπουργοί και πρόεδροι έχουν το επιτελείο, που λειτουργεί υπό τις οδηγίες του. Όταν ο Σκέρτσος βγαίνει και λέει την άποψή του, ποιος του τη ζήτησε και με ποιους βουλευτές έχει μιλήσει και έχει εικόνα πώς γίνεται η μαχόμενη πολιτική και έχει γνώμη;» συνέχισε.

«Πάμε σε βουλευτές δύο κατηγοριών: ο υπουργός πρόκειται να ξαναγυρίσει βουλευτής δεν μπαίνει στον πειρασμό; Ο βουλευτής μόνο ζητά, και αν είναι σωστό να γίνει, ο υπουργός να το κάνει. Όσοι έρχονται στα πολιτικά μας γραφεία έρχονται γιατί έχει ξεχειλίσει, τον έχει πνίξει το δίκιο του, τον ψηφοφόρο μας. Τον πιστεύω ότι έχει δίκιο, θέλω όταν απευθύνομαι στην υπηρεσία, να μου πει ότι αυτό που μου είπε ο συγκεκριμένος πολίτης δεν είναι έτσι».

Προκλητικός ο Λαζαρίδης

Για την υπόθεση Λαζαρίδη και στο ερώτημα αν έγινε σωστός χειρισμός, ο κ. Βλάχος είπε πως «θα έπρεπε ο κ. Λαζαρίδης, όσα διορθωτικά δήλωσε να τα έχει πει την αμέσως επόμενη μέρα και να υποβάλει την παραίτησή του. Άμα ακόμα δεν έχει καταλάβει τι έκανε είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Ο τρόπος που το διαχειρίστηκε ήταν κακός, προκλητικός. Αλλά δεν μπορεί να μην ξέρεις τι προσόντα έχεις και πού διορίζεσαι. Καλώς διορίστηκες σαν ΔΕ, αλλά πληρώθηκες σαν ΠΕ, δεν προσκόμισες κάποιο χαρτί για αυτό; Τι χαρτί υπέβαλες;» αναρωτήθηκε επικρίνοντας την κίνηση Λαζαρίδη.

Για την ακρίβεια ο Γιώργος Βλάχος επισήμανε πως «θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποτελεσματικά πράγματα. Δεν μπορείς κάθε φορά που έχεις ένα πρόβλημα να φτιάχνεις μία Ανεξάρτητη Αρχή. Δηλαδή, αποποιούμαι των ευθυνών μου, είναι και παραδοχή. Και τι θα κάνει αυτή η Αρχή που δεν έκανε το υπουργείο; Δεν περιμένω κάποιο αποτέλεσμα. Προφανώς υπάρχουν υπουργοί που δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Όταν λέμε κάτι, περιμένω να μου πει ότι κάνω λάθος. Αυτό είναι το χειρότερο να μην παίρνεις απάντηση. Ή αυτό που λέω είναι σωστό και παρεμβαίνεις και το λύνεις, ή είμαι εκτός και μου λες έχεις άδικο. Το να μην παίρνεις απάντηση το θεωρώ υποβάθμιση του βουλευτή» είπε μεταξύ άλλων.

