Με την ανάρτηση για τη Μπακογιάνη, που έχει αναπαραγάγει ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν μπορεί να εξακολουθεί να είναι στην ΚΟ της ΝΔ, εκτός αν κάνουν ότι δεν το βλέπουν, σχολίασε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Μιλώντας στο Action 24, ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και δεν είναι τυχαίο ότι απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Αυτή την περίοδο συζητάμε για την κατάσταση του κτηνοτροφικού τομέα στη Λέσβο, όπου καταστρέφεται η παραγωγική δραστηριότητα στην ακριτική Ελλάδα. Λέμε για την ενδυνάμωση της περιφέρειας, για το δημογραφικό, για το πώς θα μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους. Όμως η Λέσβος είναι απόλυτα παραμελημένη. Και όχι μόνο η Λέσβος, στην περιφέρεια αυτός είναι ο κανόνας».

Συμπλήρωσε πως «προφανώς και δεν έπεσε από τον ουρανό η επιδημία στη Λέσβο. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν κτηνίατροι. Γι' αυτό και πρέπει να είναι στο πεδίο οι αρμόδιοι υπουργοί και να ακούνε τα προβλήματα, γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει η παρέμβαση της πολιτείας».

Μιλώντας για το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και για τα ζητήματα τα οποία αφορούν υπουργούς - υπενθυμίζω ότι η πρώτη δικογραφία συγκαλύφτηκε - και για τα ζητήματα τα οποία αφορούν βουλευτές, οι υποθέσεις πρέπει να πάνε στη Δικαιοσύνη. Και η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν μια υπόθεση είναι σοβαρή και πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση. Διαβάζουμε ότι υπάρχουν υποθέσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και σε βαθμό κακουργήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, μένει μια μεγάλη σκιά πάνω στο πολιτικό σύστημα. Και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε εάν στις διαδικασίες αυτές καλούμαστε να δικάσουμε και να πάρουμε αποφάσεις από πριν».

Σημείωσε πως «καμία σκιά και καμία λάσπη δεν πρόκειται να μείνει σε κάποιον που κατηγορείται και εν τέλει αποδεικνύεται ότι είναι αθώος. Κανένα θέμα δεν θα υπήρχε για τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη εάν δεν είχαν κάνει όλη αυτή τη μεθόδευση προκειμένου να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Η σκιά της συγκάλυψης τώρα είναι μεγάλη» Πρόσθεσε πως «εδώ μπαίνει και ένα δεύτερο ζήτημα. Και μπαίνει και από την ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη στα social media, που περιέγραψε ένα ολοκληρωμένο «σχέδιο Grexit από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αλλά και από τις έμμεσες νουθεσίες του πρωθυπουργού προς τον θεσμό -ως μη όφειλε, γιατί η κυβέρνησή του είναι ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- για το πώς πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή οι ελεγχόμενοι κάνουν παρατηρήσεις στους ελεγκτές για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό δεν είναι Ευρώπη».

Ζαχαριάδης για Λαζαρίδη

«Το πρόβλημα με τον κ. Λαζαρίδη είναι ότι είπε ψέματα, εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο και το παραδέχτηκε. Σε μία συνέντευξη που έδωσε, κουνούσε και το δάκτυλο στον ελληνικό λαό με διατυπώσεις του στυλ «με πήρανε γιατί είμαι ωραίος». Το θέμα αυτό θα έπρεπε να έχει λήξει από την πρώτη στιγμή» τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης και συμπλήρωσε πως «το κάναμε θέμα, το σηκώσαμε, έγινε πλειοψηφικό αίτημα στην ελληνική κοινωνία. Προφανώς για να πάρει μια τελική απόφαση ο κ. Μητσοτάκης, ίσως πρέπει να του το πει από τηλεοράσεως η κ. Μπακογιάννη. Αυτό είναι δικό τους ζήτημα, εσωτερικό».

Αναφερόμενος στα social media του Μακάριου Λαζαρίδη, είπε πως «υπάρχει μια αναπαραγωγή, μιας και μιλάμε για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή, η οποία είναι απαράδεκτη. Είναι πολιτική μου αντίπαλος η κ. Μπακογιάννη και τη σέβομαι. Δεν δέχομαι να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο για κανένα μέλος του πολιτικού συστήματος, δηλαδή του στυλ «ασχολήσου με τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, φάε σοκολατάκια» κ.τ.λ.» ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Κατά την άποψή μου, με αυτή την ανάρτηση που έχει αναπαραγάγει ο κ. Λαζαρίδης δεν μπορεί να εξακολουθεί να είναι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκτός αν κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Δηλαδή ο κ. Μαρινάκης, που είναι παρατηρητικός, η κ. Σδούκου, που είναι παρατηρητική, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ή η «Ομάδα Αλήθειας», δεν το είδαν όλοι αυτοί; Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μπορεί να λύνουν τα θέματά τους από τηλεοράσεως. Φαίνεται ότι δεν έχουν κάποια διαδικασία στο κόμμα τους να μαζευτούν και να πουν δεν μας αρέσει ο τάδε, το προχωράμε κ.λπ. Αλλά είναι δικαίωμά τους αυτό» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.